Combate à violência contra mulheres: Fortaleza deve receber recursos do FNSP

A Capital foi selecionada em 2º lugar em edital e está entre as 60 cidades às quais devem ser distribuídos R$ 8 milhões. Recursos serão utilizados para novas viaturas e pesquisas sobre violência

Fortaleza está em 2º lugar entre as 60 cidades selecionadas para receberem recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para o combate à violência contra mulheres e meninas. A informação foi divulgada nessa segunda-feira, 12 de junho, pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, do PDT, nas redes sociais.

Ao todo, R$ 8 milhões do Fundo Nacional da Segurança Pública (FNSP) serão distribuídos aos municípios.

Segundo a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), a capital cearense foi selecionada para receber os recursos federais a partir do envio de um projeto e aprovação em edital, mas o valor a ser recebido ainda não foi informado.

Os recursos recebidos devem ser utilizados para aquisição de novas viaturas para o Grupo Especializado Maria da Penha, para a Guarda Municipal, equipamentos de menor potencial ofensivo e para realizar ações educativas, pesquisas e diagnósticos referentes à violência contra a mulher e segurança pública.

“A escolha de Fortaleza é um reconhecimento do nosso compromisso com a segurança das mulheres. Os recursos fortalecerão iniciativas já realizadas pela nossa Guarda Municipal, como o Grupamento Especializado Maria da Penha, que atua junto às mulheres sob medida protetiva e em risco iminente de feminicídio”, afirmou Sarto em seu perfil no Instagram.