Festa de Santo Antônio 2023: veja as paróquias que celebram a festa do santo

Todo dia 13 de junho é motivo de festa para os católicos devotos de Santo Antônio. Conhecido como o santo casamenteiro e das coisas perdidas, é o primeiro dos três santos homenageados nas festas do mês de junho.

No Santuário do Sagrado Coração de Jesus, localizado no Centro, e em algumas paróquias da Arquidiocese de Fortaleza, é realizada a trezena de Santo Antônio - 13 dias de novena em honra a Santo Antônio. Nesta terça-feira, dia da festa, será celebrada a missa às 7 horas da manhã, onde serão entregues os pães do taumaturgo e as 120 cestas básicas com 13 itens e o kit de higiene aos idosos assistidos pela Liga do Pão dos Pobres.

O reitor do santuário, frei Raimundo Matos, diz que após a celebração eucarística das 7 da manhã, será realizado um café da manhã com o pão. Ao meio dia e às 16 horas, outras duas missas serão celebradas e que nelas, também serão entregues pães aos fiéis.

“O pão abençoado deve ser guardado em sua dispensa, na lata de farinha, de arroz, para que nunca falte o pão de cada dia na sua casa e na sua família”, pontua o sacerdote.

Além do Santuário, outras paróquias também celebram a festa do santo, veja quais são:

Paróquia Santo Antônio de Pádua - Maraponga

19 horas - Trezena de Santo Antônio

19h30min - Celebração Eucarística

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Otávio Bonfim

18h30min - Celebração Eucarística

Santuário do Sagrado Coração de Jesus - Centro

7 horas - Celebração Eucarística

Paróquia Santo Antônio de Pádua - Jardim Iracema

19 horas - Celebração Eucarística

Paróquia Santo Antônio de Pádua - Granja Portugal

19 horas - Celebração Eucarística

Paróquia Santo Antônio - Itaitinga

17h30min - Procissão saindo da comunidade São Geraldo Majela e em seguida celebração eucarística

Paróquia Santo Antônio de Pádua - Planalto Pici

18:30min - Novena

19 horas - Missa

Paróquia Paróquia Santo Antônio - Caridade

19 horas - Trezena de Santo Antônio e em seguida celebração eucarística