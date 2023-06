Conselho Regional de Contabilidade realiza mutirão para quitação de dívidas com o órgão

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE) realiza, até o dia 16 de junho, um mutirão de conciliação das pessoas que têm débito junto ao órgão. A ação deve ser realizada na sede da Justiça Federal, das 12h30min às 16h30min, e atendimentos serão feitos em ordem de chegada.

Segundo o CRCCE, nesta semana, serão oferecidas condições especiais de negociação para composição do débito. Além disso, para o mutirão, será possibilitada a retirada total de juros e multas para quitação das dívidas.

Podem participar todas as pessoas que têm débito com o CRCCE, salvo aqueles decorrentes da anuidade do exercício de 2023. A inscrição e o agendamento dos atendimentos presenciais podem ser realizados pelo link disponibilizado pelo CRCCE.

Ao serem regularizados, profissionais podem emitir a Certidão de Regularidade, além de participar de cursos e palestras, dentre outros serviços.

Serviço

Mutirão de conciliação do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará

Quando: 12 a 16 de junho, das 12h30min às 16h30min

Onde: Prédio da Justiça Federal, na Praça General Murilo Borges (rua Pedro I – Centro, 5º andar), Fortaleza-CE