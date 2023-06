Fim da emergência de Covid no Ceará: Elmano agradece profissionais da Saúde

O fim da emergência de Covid-19 no Ceará foi decretado nessa quarta-feira, 7, no Diário Oficial do Estado. Com a publicação, o governador Elmano de Freitas se pronunciou nesta sexta-feira, 9, e agredeceu a "luta incansável" dos profissionais da Saúde aos longo dos últimos três anos.

"Vocês foram fundamentais para que conseguíssemos superar esse momento difícil", escreveu Elmano em publicação nas redes sociais.

O governador citou ainda o trabalho do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, formado por Estado, Ministério Público Federal e Estadual, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Prefeitura de Fortaleza e especialistas em saúde do Ceará.

Elmano também frisou que, apesar do fim da emergência de Covid-19 no Ceará, a vacinação permanece como medida de prevenção: "Não deixem de tomar as doses de reforço da vacina. Seguiremos atentos para que não haja retrocesso".