Casal de idosos que entrou no chuveiro para sobreviver a incêndio no Meireles está bem, afirma familiar

Sindicância do prédio conversou com familiares das vítimas, que revelaram quadro de saúde estável de ambos. Causa do incêndio ainda não foi confirmada

Um casal de idosos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) na noite desse domingo, 11, após um incêndio em um apartamento no bairro Meireles, em Fortaleza. O homem e a mulher, ambos de 74 anos, estão bem, segundo um familiar. Eles haviam sido encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital São Carlos.

As chamas começaram em um apartamento no quinto andar de um prédio localizado na rua Barbalha. Os danos físicos foram limitados ao apartamento onde o fogo começou. No entanto, o restante do edifício ficou tomado por fumaça.

Conforme relatou o síndico do prédio, Júlio Cesar, o casal foi para o banheiro, deixou o chuveiro ligado e ficou trancado no cômodo. “Como o incêndio foi localizado só na sala, o sofá pegou fogo e soltou muita fuligem”, conta Júlio.

Júlio pondera que, antes de os bombeiros chegarem, alguns condôminos forçaram as portas do apartamento do casal. Alguns conseguiram entrar, mas, como a fumaça estava muito forte, não foram capazes de tirá-los da residência.

O que foi possível ser feito, segundo ele, foi a abertura de uma das janelas, o que amenizou a propagação da fumaça no local.

Para sinalizar os bombeiros, o casal fez uso de uma lanterna.

“Nós [condôminos], que já estávamos lá embaixo, ficamos orientando para que eles tivessem cuidado, avisamos que os bombeiros estavam chegando, inclusive, chamamos também o Samu. Graças a Deus, eles permaneceram no chuveiro, ficaram longe e com a janela aberta, no chuveiro eles não tiveram tanta dificuldade com a fumaça, então deu tudo certo”, acrescentou o síndico.



Incêndio em apartamento no Meireles: casal tem quadro estável

A irmã do idoso informou ao síndico que o quadro de saúde do casal é estável.

“Eles foram direcionados até a UTI, passaram por balão de oxigênio por conta da quantidade de fumaça que ficaram expostos. Mas, ela me falou que o médico já tinha liberado da UTI, e eles estavam em um apartamento. Essa conversa foi por volta das 9 horas [de segunda-feira, 12]. Então, agora, creio que já tenham até recebido alta”, afirma.

Incêndio em apartamento no Meireles

Júlio Cesar, síndico do prédio onde aconteceu o incêndio, esclarece que, em mais de três décadas de existência do condomínio, nunca houve um episódio como esse.

"Tanto que a questão dos extintores estava toda em dia", salienta. "Em abril, foi feita uma revisão do sistema anti-incêndio, e outra já estava marcada para julho deste ano”, completa.



A Mecrel, empresa encarregada pela recarga de extintores, foi acionada pelo condomínio a fim de revisar os materiais. A visita está marcada para esta quarta-feira, 14. Também será feita uma manutenção prévia dos elevadores, que podem ter sido danificados pelo incêndio.



Júlio acredita que o incêndio possa ter sido ocasionado por um defeito no sistema hidráulico devido a uma válvula de retenção — que funcionava apenas parcialmente.

”Pode ter sido um curto-circuito. Por ter sido usada há bastante tempo pode ter dado problema.” A causa do incêndio ainda está sendo apurada por técnicos da Perícica Forense (Pefoce).