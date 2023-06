"Filó" cearense? Capivara é resgatada na Praia de Iracema

Uma capivara foi resgatada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) na manhã deste domingo, 4, após ser avistada na praia de Iracema, na Capital. Ela estava caminhando na orla de Fortaleza pelo menos desde sábado, 3, à noite.

O Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) fizeram um cerco na região para garantir a captura segura do animal. A capivara foi resgatada e encaminhada a um abrigo.

A presença de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) não é natural em Fortaleza. Os animais chegaram a existir no Ceará, mas não na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Consideradas praticamente extintas no Estado desde 1970, as capivaras reapareceram em Aquiraz, na RMF, no começo dos anos 2000, após uma soltura de alguma chácara ou fazenda. No entanto, a RMF não é habitat natural da espécie.

Sem espécies predadoras na RMF, as capivaras "introduzidas" encontraram ambientes favoráveis para a sobrevivência e reprodução, o que pode representar um perigo para outras espécies.



As capivaras são os maiores roedores do mundo e, apesar de não costumarem ter comportamento agressivo, são animais silvestres. Os bichos ganharam certa fama após a polêmica da capivara Filó, adotada ilegalmente por influencer, que foi multado pelo Ibama e precisou entregar o animal.

Se avistar uma capivara, ligue:

Ibama Linha-Verde: 0800 061 8080 (De segunda à sexta, das 7h às 19h)

Polícia Ambiental e Agefis: 190 e 156

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA): (85) 9 8439-9110