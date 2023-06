Grupo gospel lota anfiteatro da Beira Mar em primeiro show em Fortaleza

O Anfiteatro Flávio Ponte, na avenida Beira Mar, ficou lotado de fãs para o primeiro show do grupo de música pop cristã Jovens da Igreja de Jesus Cristo em Fortaleza. O show gratuito começou às 16h30min já totalmente ocupado, mas o público composto majoritariamente por jovens e familiares continuaram chegando uma hora depois.

Com capacidade para 1.500 pessoas, faltou espaço para todos que queriam assistir à apresentação. Entre eles, os amigos Paulo Henrique, 24, e Isabelle Cristina, 20, chegaram atrasados e perderam a música favorita: Paz em Cristo, interpretada por Beatriz Marmelo.

Acompanhando o grupo há três anos, os estudantes são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para Paulo Henrique, o show na Beira Mar é ótimo para o comércio de Fortaleza, mas também seria interessante promover eventos do tipo em espaços mais acessíveis, como o Centro de Eventos ou o anfiteatro do Parque do Cocó. “Suporta mais gente e é mais confortável”, explica.



O show também foi muito esperado por atender o público religioso, que em geral sente falta de mais programações públicas e gratuitas direcionadas para eles.

Para todas as idades, o show atraiu principalmente os mais jovens em grupos de amigos. O perfil do público condiz com a do grupo, composto por sete jovens entre 20 e 30 anos. Entre eles, Nicole Luz: aos 9 anos, ela participou do programa Ídolos Kids, da Record, e aos 13 fez parte do time de Ivete Sangalo no The Voice Kids.

“Quando jovem, meu pai serviu missão pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Fortaleza. Ele sempre me falou das pessoas de lá com muito amor! Eu só visitei uma vez, quando tinha 6 anos de idade, e sempre quis voltar”, contou a artista em nota.



Também integram o grupo os cantores João Daniel, Gabrielly Lourenço, Alyne Lemos, Beatriz Marmelo, Everton Nascimento e Gui Motta. Juntos, já lançaram três álbuns desde 2021, além de singles e EPs. As músicas já somam 80 milhões de visualizações em seu canal no YouTube e a marca de 10 milhões de streams no Spotify.

