Cinco baleados, incluindo um bebê, na Grande Messejana; um homem morreu

Bebê teria apenas 4 meses de idade. Criminosos teria atirado aleatoriamente em rua movimentada do Guajeru, em Fortaleza

Crédito: via WhatsApp O POVO

Uma pessoa foi morta e outras quatro foram baleadas neste domingo, 4, no Guajeru, na Grande Messejana, em Fortaleza. Os sobreviventes foram socorridos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Messejana. O ataque aconteceu na rua Pedro Lopes.

Os moradores entraram em contato com a Polícia por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Conforme O POVO apurou, o crime aconteceu por volta das 17h30min, quando havia muita gente nas calçadas. Também neste domingo, um policial militar em folga foi baleado durante assalto em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Homens encapuzados em um automóvel chegaram ao local e atiraram aleatoriamente. As pessoas começaram a correr em desespero. O homem que morreu é conhecido apenas como Rafael. Segundo O POVO apurou, ele não tinha antecedentes criminais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme O POVO apurou, há uma criança entre as vítimas, que teria aproximadamente quatro meses de idade e foi socorrida. A vizinhança relatou ter escutado vários tiros. Houve atendimento do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Um dos feridos estava em estado grave e precisou ser levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.



O POVO pediu mais detalhes à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e atualizará o material em caso de respostas.