Ação educativa reúne voluntários para coletar lixo espalhado na Praia do Futuro

Mutirão de limpeza realizado na Praia do Futuro, em Fortaleza, neste domingo, 4, abriu a programação do Junho Ambiental, iniciativa descrita na Lei Estadual nº 17.227/2020. O mês terá diversas atividades com foco na conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente.

Durante a ação educativa na Praia do Futuro, voluntários percorreram um pequeno trecho da faixa de areia recolhendo garrafas de plástico, tampinhas, canudos, bitucas de cigarro e outros resíduos deixados pelos frequentadores.



“Primeiro, a gente gosta de enfatizar que é uma coisa simbólica. A gente não vai limpar a praia toda. O intuito é mostrar para as pessoas uma ação de educação ambiental. E esse tipo (de ação), de colocar a mão na massa, é o que mais funciona”, explica Ulisses Rolim, coordenador de educação ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança Climática (Sema).

Ulisses afirma que esse tipo de ação foca mais em resíduos plásticos. Ele conta que quando os voluntários retornam ao local de concentração e veem o que recolheram da praia ficam chocados.

“As pessoas ficam impressionadas com o que estava na areia. Normalmente você vai ali e acha um copinho plástico, uma garrafa, mas a gente encontra muita coisa que não deveria estar na praia”, diz o educador.

O auxiliar administrativo Geilson Moraes, 28, participou pela primeira vez de um mutirão de limpeza da praia neste domingo. “Casou o dia livre e a vontade de vir”, conta. Para ele, não basta achar que “todos fazem sua parte”.

Geilson acredita que ainda há desinformação sobre a poluição do meio ambiente. “Quanto mais pessoas ajudando, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue fazer uma mudança significativa”, diz.

A voluntária Cibele Nunes de Sousa, 48, servidora da Sema, levou a filha, Maria Júlia Nunes, 6, para participar da ação. “É muito importante a gente deixar a praia limpa, trouxe minha filha para ela ver a importância”, afirma. Para Maria Júlia, retirar o lixo da praia é cuidar dos animais do mar. “Os bichinhos podem se sentir mal com o plástico”, explica.

“O ano de 2023 foi eleito pela ONU como o ano de combate a poluição por plástico nos oceanos. E a Sema, sabendo que ia promover o Junho Ambiental, colocou esse evento aqui na praia como um marco para o início das atividades”, diz o secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Sema, Gustavo Vicentino.

A ação ainda teve apoio da Associação dos Empresários da Praia do Futuro – em especial da Barraca Marulho –, ONG Povos do Mar, Farmácia Pague Menos e SESC Iparana.

