Cartão Gratuidade Idoso: novos pontos de emissão em Fortaleza começam a funcionar

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) passou a oferecer novos pontos para a emissão e renovação de cartões de gratuidade para idosos nos ônibus de Fortaleza, a partir desta quinta-feira, 1º. O objetivo é descentralizar e facilitar o acesso das pessoas ao Cartão Gratuidade Idoso, que é emitido de forma gratuita.

Cerca de 330,6 mil idosos possuem cartão de gratuidade ativo na Grande Fortaleza, segundo dados do Sindiônibus. Toda pessoa com 65 anos completos pode utilizar o transporte coletivo de forma gratuita desde que apresente documento oficial com foto.

"Nós resolvemos estender todos os processos para essas novas localidades, aumentando a capilaridade e a facilidade do acesso geográfico dessas pessoas", diz Paulo César Barroso, superintendente de Vale Transporte do Sindiônibus, em nota.

O superintendente ainda afirma que o processo de emissão é bem rápido e não deve demorar mais do que cinco minutos. “A impressão é muito rápida, o cadastramento também é rápido. É interessante que o idoso tem uma peculiaridade interessante: ele gosta de conversar, e o pessoal aqui adora.”

Cartão Gratuidade Idoso: pontos de atendimento em Fortaleza

Vapt Vupt Antônio Bezerra (com agendamento prévio);

Vapt Vupt Messejana (com agendamento prévio);

Vapt Vupt RioMar Fortaleza (com agendamento prévio);

Shopping Aldeota;

Shopping Riomar Kennedy;

Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor);

Terminal do Papicu;

Terminal do Siqueira;

Terminal de Caucaia.

Documentos necessários para tirar Cartão Gratuidade Idoso:

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência (original e cópia);

Registro Geral (RG) original;

Boletim de Ocorrência (B.O), em caso de perda ou roubo dos documentos.