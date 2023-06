Jornalistas do O POVO recebem homenagem do Corpo de Bombeiros

As jornalistas Sara Oliveira, do O POVO, e Letícia Lopes, da rádio O POVO CBN, foram homenageadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A cerimônia no Quartel Central do Corpo de Bombeiros prestigiou também outros profissionais e veículos de mídia cearense.

A cerimônia aconteceu em alusão ao Dia da Imprensa e o aniversário de 11 anos da Assessoria de Comunicação do CBM. “O critério foi escolher pessoas que efetivamente tratam conosco, até porque muitas dessas pessoas nós não conhecemos pessoalmente, então é uma oportunidade de dizer um muito obrigado e estreitar cada vez mais as relações”, explica Major Juliany, chefe da assessoria do Corpo de Bombeiros.

Letícia Lopes, editora-adjunta da rádio O POVO CBN, comentou sobre a homenagem: “A gente tá em contato com eles todos os dias, então eu fiquei muito honrada de ser lembrada. A rádio O POVO CBN tem um trabalho muito próximo aos bombeiros em todos os sentidos e aspectos, são fonte para tudo que a gente precisa”, comenta.

“Eu desde que me entendo por jornalista sempre tive essa abertura com o Corpo de Bombeiros. O trabalho que eles fazem e o nosso trabalho é conectado quando a gente consegue contar aquela história, e eles facilitam sempre o nosso acesso”, completa Letícia.

A homenagem teve a presença do comandante do CBM, coronel Cláudio Barreto. Ele afirma que a cerimônia é algo que deve ser mantido nos próximos anos, para continuar aproximando a imprensa da corporação. Para o coronel, parte da ampla aprovação e credibilidade do corpo de bombeiros entre o Estado é explicada pelo trabalho da imprensa.



Homenagem liderada por pequenos comunicadores

A cerimônia foi conduzida por alunos do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, que fazem parte do cerimonial da escola Crédito: Guilherme Siqueira/ Especial para O POVO

Uma das atividades da assessoria de comunicação é o cerimonial, em que os profissionais coordenam as solenidades e eventos da corporação. Para o evento de hoje, pela própria Assessoria de Comunicação (Ascom) dos Bombeiros estar entre as homenageadas, o serviço ficou à cargo dos alunos do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros.

“A assessoria de comunicação é responsável pelas mídias sociais e por facilitar esse contato entre o povo e o Corpo de Bombeiros, porque tem muita ação do CBM que muita gente não fica ciente. Então a Ascom traz eles pra perto e facilita essa comunicação", explica Érica Rocha, aluna do 3º ano do CMCB e comandante da Assessoria de Comunicação e Eventos da escola.



O cerimonial é um dos grupos de alunos da escola, formado por alunos de diferentes séries. Ele começou há pouco mais de um ano e organiza solenidades tanto do colégio quanto participa em eventos de todo o Corpo de Bombeiros, dando aos alunos oportunidade de conhecer mais sobre uma das áreas da Comunicação Social.