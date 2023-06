Prefeitura assina acordo para ampliar oferta de exames de imagem em Fortaleza

A ação faz parte de uma iniciativa da Prefeitura de realizar parcerias com a rede privada de saúde

A Prefeitura de Fortaleza oficializou na manhã desta quarta-feira, 31, um contrato com a Omnimagem - rede hospitalar privada - para ampliar a oferta mensal de exames por imagem para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da Capital, que ganhará um saldo de cerca de 1.764 exames. Ação faz parte de uma iniciativa da gestão de realizar parcerias com a rede privada de saúde para ampliar os atendimentos de serviços que são bastante demandados pela população.

“Nós estamos saindo da ressaca da grande crise pandêmica da Covid-19. Ela alterou as demandas e as dificuldades”, diz Galeno Taumaturgo, secretário municipal da saúde, durante a solenidade.

“Hoje, a Prefeitura está oferecendo a alternativa, aumentando o leque de exames. À medida que as demandas forem aparecendo, no que for preciso, contratualizaremos outras unidades para que a população seja assistida.”

Parceria para ampliar oferta de exames de imagem busca atender demanda reprimida da pandemia Crédito: Daniel Calvet/Prefeitura de Fortaleza

A parceria, de modo simples, funciona da seguinte forma: hospitais privados são selecionados pela Prefeitura por meio de um chamamento público e oferecem atendimentos para pacientes que estão na lista de espera do SUS. Por mais que o atendimento aconteça na rede privada, o paciente do SUS não paga nada.

O POVO entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para saber quantos hospitais privados possuem parcerias com a Prefeitura, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que a demanda for respondida.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), a rede pública oferta cerca de 9.500 exames de imagem por mês. “A demanda mensal chega em torno de 13 mil e, ampliando com esses 1.750, nós estaremos próximos de equalizar com essa demanda mensal”, disse em coletiva de imprensa.

Sobre a fila de espera, o prefeito ainda afirma que não é possível dizer um número exato de pessoas que aguaram pelos procedimentos. Isso porque, segundo ele, a fila é móvel: “Todo dia entra e sai gente dessa fila”.

A Ominimagem é uma rede hospitalar , com seis unidades espalhadas pelo Ceará, especializada em disgnósticos de imagem. Dentre os exames ofertados, estão: mamografias, ultrassonografias, ressonâncias, cintilografias e tomografias.

Além disso, a unidade também oferece o exame Positron Emission Tomography – Computed Tomography (PET-CT). “[É um exame] de altíssima sensibilidade para a detecção de lesões cancerígenas neoplásicas de pequeno tamanho que você pode prevenir e curar, se você tiver um diagnóstico preventivo”, explica o prefeito.



Unidades Omnimagem em Fortaleza:

Centro

Av. Tristão Gonçalves, 1349 – Centro - Fortaleza – Ceará

Anexo

Rua 24 de maio, 1454 - Centro, Fortaleza - CE

RioMar Fortaleza

Shopping RioMar Fortaleza, Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu - Loja. 1004 - Piso L1 Fortaleza - CE

Bezerra de Menezes

Avenida Bezerra de Menezes, 1811 - Parquelândia. Shopping Bosque Open Mall. Fortaleza – Ceará

José Bastos

R. Delmiro de Farias, nº 1346 - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - Ceará

Maracanaú

Rua 45, nº 63 - Ponto Shopping - Jereissati II Maracanaú – Ceará