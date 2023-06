PMs salvam menina de 3 anos entalada com bombom em Fortaleza

Crédito: Reprodução/Polícia Militar do Estado do ceará

Uma criança de 3 anos que se engasgou com um bombom foi auxiliada por policiais militares nessa terça-feira, 30. O caso aconteceu no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Os policiais realizavam patrulhamento na rua Oliveira Filho quando foram abordados pela mãe da criança, que pedia ajuda para remover o bombom da garganta da filha.

Os policiais utilizaram a manobra de Heimlich, uma técnica de desengasgo que é utilizada em casos de emergência por asfixia, e conseguiram desobstruir as vias respiratórias da pequena.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), essa e outras técnicas de primeiros socorros são ensinadas durante a formação dos agentes e já foram por muitas vezes utilizadas em situações semelhantes.