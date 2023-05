Preso suspeito de matar comerciante que era CAC no Bom Jardim

Um dos suspeitos de matar o comerciante Raimundo Wilson Sales Almeida Filho, de 47 anos, foi preso no último domingo, 21, em Amontada, no Vale do Curu. Antônio Ednilson Rodrigues Mesquita, de 29 anos, foi preso em flagrante ao lado de dois homens, com uma pistola, drogas e munições.



Raimundo Wilson foi vítima de um latrocínio no último dia 31 de março na rua Maria Júlia, no Bom Jardim. Na ocasião, o comerciante estava em frente ao seu estabelecimento, quando foi abordado por um homem, que era acompanhado de um motoqueiro.

Na ação, os criminosos levaram uma pistola modelo Taurus, calibre 9mm, pertencente a Raimundo Wilson, que era CAC (Caçador, Atirador, Colecionador). Após ter a arma roubada, o assaltante disparou contra a vítima, atingindo-o na região da boca e do pescoço. A ação foi registrada em vídeo. Raimundo Wilson chegou a ser socorrido, ficando internado até 19 de abril, quando veio a óbito.



Antônio Ednilson é apontado pela Polícia Civil como o autor do disparo que vitimou Raimundo Wilson. Conforme a Polícia Civil, duas outras pessoas participaram do crime. Um homem conduziu Antônio Ednilson em uma moto até o local do crime e também proporcionou a fuga.



Este homem, ainda não identificado, transportou Antônio Ednilson até a rua Monsenhor Sabino Feijão, distante poucos quarteirões do local do crime, onde um outro homem, em um carro, buscou o autor dos disparos. Este terceiro partícipe foi identificado e tem mandado de prisão em aberto contra si.



Antônio Ednilson foi preso durante diligências da Polícia Militar no bairro Buenos Aires. Na ação, também foram presos Antônio Nilson Barbosa Filho, de 20 anos, e Gustavo Gomes da Silva, de 20 anos. Foram apreendidos uma pistola calibre 40, 18 munições de diversos calibres, 24 papelotes de cocaína e 90 papelotes de maconha foram apreendidos.



O Ministério Público Estadual (MPCE) já apresentou denúncia contra Antonio Ednilson pelo latrocínio, que aguarda o recebimento por parte da Justiça. Além disso, ele, ao lado de Antonio Nilson e Gustavo, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.