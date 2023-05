Fortaleza: 1º quadrimestre de 2023 tem menor número de homicídios desde 2009

Foram 217 assassinatos registrados de janeiro a abril na Capital, diminuição de 25,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Estado também apresentou redução

Fortaleza reduziu em 25,7% o número de homicídios neste primeiro quadrimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Com 217 casos registrados de janeiro a abril, o primeiro quadrimestre deste ano na Capital é aquele com o menor número de assassinatos desde 2009. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foram divulgados no início da noite desta terça-feira, 2.



Os dados ainda indicam que o Estado como um todo também apresentou redução nos primeiros quatros meses do ano, mas apenas em relação a 2022. No ano passado, foram 998 homicídios, enquanto, em 2023, foram 943 — queda de 5,5%.



Os dados são compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da SSPDS e englobam homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte — os chamados Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em declaração divulgada através de assessoria de imprensa, o secretário Samuel Elânio creditou o bom resultado "ao reforço no sistema da segurança pública e ao trabalho integrado que tem sido realizado de forma continuada pelas Forças Estaduais".



São exemplos destacados pela SSPDS dessas ações as operações permanentes, como a Focus, que realiza saturação em bairros escolhidos por meio de dados analisados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Supesp. "Diante disso, abordagens a pessoas em atitudes suspeitas e veículos são realizadas", afirma a SSPDS.



A mais recente edição da Focus ocorreu em 24 de abril em Itapipoca e Amontada, no Vale do Curu. Foram abordadas 152 pessoas e 71 veículos. No mesmo dia, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, foi preso um homem de 20 anos suspeito de um homicídio registrado em 18 de janeiro em Itapipoca. Ele é investigado por participação em, pelo menos, 13 homicídios na região de Itapipoca, divulgou a SSPDS.

Sobre o assunto Fortaleza: entregadora tem celular furtado, tenta perseguir suspeitos e se envolve em acidente

Homem é preso suspeito de assassinato por rivalidade entre facções na Aerolândia

Morre homem esfaqueado em assalto na avenida Juscelino Kubitschek

Tags