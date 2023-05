Ataque a tiros deixa uma pessoa morta e três feridas no Pirambu

Um ataque a tiros deixou uma pessoa morta e três feridas na tarde deste domingo, 21, no bairro Pirambu, em Fortaleza. A ação aconteceu na rua Nossa Senhora das Graças, enquanto as vítimas estavam nas calçadas de suas residências. O POVO apurou que os tiros foram disparados por quatro homens, que passavam pelo local em duas motocicletas e fugiram logo após o crime.

O atentado teria sido motivado por confronto de facções criminosas. Um outro ataque tinha sido registrado na mesma rua no dia 1º de janeiro deste ano, quando três homens foram baleados na altura da esquina com a rua Dom Hélio Campos. Um dos atingidos morreu na hora. Os outros dois, entre eles um policial militar que estava de folga, foram socorridos para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

O crime registrado neste domingo, 21, tem as mesmas características do atentado no início do ano. Em ambos os casos, os autores efetuaram os disparos enquanto circulavam em motocicletas. Aparentemente, eles não tinham alvos específicos e fizeram vítimas aleatórias, abrindo fogo contra as pessoas que estivessem nas calçadas.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda o envio das informações.