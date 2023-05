Procissão de Nossa Senhora de Fátima: Igreja espera cerca de 180 mil fiéis

Milhares de católicos se reúnem no Centro de Fortaleza, neste sábado, 13, para a tradicional procissão que marca o encerramento da Festa de Nossa Senhora de Fátima. A caminhada celebra a primeira aparição da santa aos três pastores.

Na Capital, os devotos saem da Igreja do Carmo, às 18 horas, em direção à Igreja de Fátima, com previsão de chegada às 20 horas. A Igreja Católica espera cerca de 180 mil fiéis.

Segundo o padre Ivan de Souza, da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a Santa teve sua origem em Portugal, em uma cidade de mesmo nome, quando fez aparições para três crianças pobres: Francisco, Jacinta e Lúcia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente supõe que suas aparições eram (relacionadas) à construção da paz, porque estava em plena primeira Guerra Mundial (em 1917).”

“Para a igreja, Fátima também significa uma profecia, porque ela pedia três coisas: a oração, a penitência e a conversão”, diz o padre. Para ele, esses três tópicos devem ser seguidos pelas instituições religiosas. “É uma mensagem muito atual e profética.”

A santa se popularizou no Brasil nas décadas de 1940 e 1950, quando uma imagem veio ao País. “O pessoal foi pegar no aeroporto e teve muita festa. Quando a imagem se dirigia para a Praça José de Alencar, (no entanto), bateu uma árvore e quebrou. Ela teve que voltar para Portugal, mas voltou no ano seguinte”, relembra.



Procissão de Nossa Senhora de Fátima: veja alterações no trânsito

A procissão de Nossa Senhora de Fátima sai da igreja do Carmo, na av. Duque de Caxias, e vai até o Santuário de Fátima, onde haverá a missa e a coroação de Nossa Senhora. "Durante o trajeto de procissão, tem também a oração do terço, os cânticos e a palavras do evangelho”, frisa o padre Ivan de Souza.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 150 agentes estarão envolvidos na operação, que começa às 6 horas do sábado com a coibição de estacionamento nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede. Esse esquema se repetirá pela manhã, tarde e noite para garantir a fluidez das principais vias.

Na Igreja do Carmo, no Centro, o controle de tráfego terá início no mesmo horário, às 6 horas. Desde cedo não será permitido estacionar nas ruas Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha, que ficarão livres para a concentração do público.

Após a procissão, durante a realização da missa campal, a Av. 13 de Maio terá a pista bloqueada nos dois sentidos, entre a rua Barão de Aratanha e o viaduto da av. Pontes Vieira.

A AMC orienta que os desvios sejam feitos pela av. Luciano Carneiro e rua Mário Mamede (sentido Bairro de Fátima/Aldeota) e pela alça do viaduto da av. Aguanambi e av. Eduardo Girão (sentido Aldeota/Bairro de Fátima).



Procissão de Nossa Senhora de Fátima: linhas de ônibus terão desvios temporários

011 - Circular I;

012 - Circular II;

029 - Parangaba/Náutico ;

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio;

075 - Campus do Pici/Unifor;

088 - Antônio Bezerra/Albert Sabin;

099 - Siqueira /Mucuripe/Br de Studart;

501 - Bairro de Fátima;

602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves;

605 - José Walter/ Br 116/ Av. I;

606- José Walter/Br 116/ Av. N;

625 - Parque Manibura/Borges de Melo;

685 - Messejana/Rodoviária;

725 - Parque Santa Maria/Liceu (STPC);

755 - Conjunto Alvorada/North Shopping (STPC);

855- Bezerra de Menezes/Washington Soares.