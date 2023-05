Cemitérios de Fortaleza estarão abertos para visitas no Dia das Mães

Os equipamentos municipais passaram por ações de limpeza e zeladoria para receber visitantes no segundo dia do ano de maior movimentação

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta quinta-feira, 11 de maio, os horários de funcionamento dos cemitérios públicos na Capital para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, 14. Os cinco equipamentos municipais devem estar abertos na data e funcionam até as 17 horas, com exceção do Cemitério São Vicente de Paula, que funcionará até as 18 horas.

Os cemitérios de Fortaleza passaram por limpeza e manutenção para recepcionar os visitantes na data que é o segundo dia do ano com maior movimento nos locais, ficando após apenas do Dia de Finados, em novembro. As ações de zeladoria e coleta de resíduos sólidos foram promovidas pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), com apoio das Regionais da Capital.

Neste domingo, os cemitérios Parque Bom Jardim, São José, Messejana e Santo Antônio abrem às 7 horas e devem funcionar até às 17 horas, enquanto o Cemitério São Vicente de Paula estará aberto para visitação das 8 às 18 horas.

No Cemitério Parque Bom Jardim, maior cemitério público de Fortaleza, duas missas da Igreja Católica Apostólica Brasileira serão celebradas para os visitantes na data, uma às 8 horas e outra às 10 horas. Já para aqueles que pretendem visitar o Cemitério São Vicente de Paula, é possível assistir às missas das 7 e 8h30min na Igreja Nossa Senhora da Saúde.

Serviço



Cemitério Parque Bom Jardim

Endereço: Estrada Jatobá, 2668 - Bom Jardim

Horário de funcionamento: das 7 às 17 horas



Cemitério São José (Cemitério da Parangaba)

Endereço: Rua Napoleão Quezado, 365 - Parangaba

Horário de funcionamento: das 7 às 17 horas



Cemitério de Messejana

Endereço: Rua Padre Severiano, 290 - Messejana

Horário: das 7 às 17 horas



Cemitério Santo Antônio (Cemitério do Antônio Bezerra)

Endereço: Rua Professor José Leite Gondim, 525 - Antônio Bezerra

Horário de funcionamento: das 7 às 17 horas



Cemitério São Vicente de Paula (Cemitério do Mucuripe)

Endereço: Av. Abolição, 3986 - Mucuripe

Horário de funcionamento: das 6 às 18 horas