Instituições sociais são beneficiadas com programa federal de incentivo ao consumo de leite

Por meio do cadastro do Programa Federal de Incentivo a Produção e ao Consumo de Leite (PAA), a Prefeitura de Fortaleza distribui, semanalmente, cerca de 11 mil litros de leite para organizações sociais e governamentais de assistência à população em situação vulnerável. A ação é realizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

O insumo é distribuído, hoje em dia, para 91 instituições públicas e da sociedade civil - como abrigos, associações de moradores, projetos culturais, hospitais, entre outras - que realizam trabalhos sociais na pela Coordenadoria de Segurança Alimentar, ligada a SDHDS, em Fortaleza.

Do total, o abastecimento contempla 41 equipamentos municipais de assistência social. Em março deste ano, cerca de 38 mil pessoas foram favorecidas através dos programas, projetos e serviços cadastrados no PAA Leite em Fortaleza, com o objetivo de reforçar a segurança alimentar dos que precisam.

“O Programa é de extrema relevância na garantia da segurança alimentar e nutricional de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa ação demonstra o apoio a entidades da sociedade civil para que elas possam dar assistência às famílias. Por meio da suplementação alimentar, suprimos parte das suas necessidades energéticas e trazemos aporte calórico para essa população vulnerável”, pontua a articuladora e coordenadora do programa a nível municipal, Dayane Dutra Batista Alves.

Saiba como se cadastrar

As entidades que demonstrarem interesse, basta solicitar o cadastro pelo email [email protected] e receber a documentação para preenchimento. As organizações civis precisam ter inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e comprovar a execução de projetos, serviços ou programas que tragam benefícios à população.

Depois da solicitação, os representantes do órgão público visitam o local para averiguar a estrutura, quais ações são desenvolvidas, público assistido e funcionamento, além de outros pontos. Caso a inscrição seja aprovada, a instituição passa a receber o insumo semanalmente.

O leite é entregue às segundas e quintas-feiras no centro de estoque da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Para sanar quaisquer dúvidas ou obter mais informações, basta entrar em contato com o CMAS pelo email [email protected] ou pelo telefone 3105.3715.