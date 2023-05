Trio é preso em flagrante por furto de mercadoria de cigarros em Fortaleza

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, desarticulou um grupo que atuava com furto de cargas. Na ação realizada na tarde desta quarta-feira, 10, três homens foram presos em flagrante por desvio de uma carga de cigarros. Eles foram presos em uma residência no bairro Floresta, em Fortaleza.

O trabalho da equipe especializada iniciou logo após a chegada de uma denúncia de um arrombamento de um caminhão que resultou no furto de uma quantidade expressiva de cigarros. O crime aconteceu no bairro Serrinha, na Capital. Imediatamente, a equipe foi a campo e realizou diligências para que os suspeitos fossem localizados. Os trabalhos contaram com o auxílio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE).

A partir das buscas, a equipe policial localizou três suspeitos, identificados como Iarley Gomes Linhares, 18, que possui ficha criminal por furto qualificado; Miguel Anderson Costa de Castro, 19, com ficha por furto qualificado e tráfico ilícito de drogas e um registro de ato infracional análogo ao crime de roubo de veículo de quando ele era adolescente; e Richard Mendes Pereira, 19, com ficha por furto qualificado e receptação, além de um ato infracional ao crime de tráfico ilícito de drogas quando adolescente.

Os três foram localizados em uma casa no bairro Floresta ao fazerem as contas do material furtado. Com eles, 40 mil cigarros, incluindo uma marca avaliada em aproximadamente R$ 50 mil, uma máscara plástica, aparelhos eletrônicos e uma motocicleta roubada com sinais de adulterações na numeração do chassi e do motor foram confiscados.

Eles foram conduzidos a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, onde receberam a autuação em flagrante pelo crime de furto de carga. Após os procedimentos na delegacia, eles foram colocados à disposição das autoridades de justiça. A empresa prejudicada pela subtração da mercadoria já foi acionada para que a carga fosse devolvida.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas:(85) 3101-2489