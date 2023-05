Edifício Andrea: novo quartel dos bombeiros está com 20% das obras concluídas

As obras do novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), onde antes estava localizado o Edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, estão 20% concluídas. A informação foi divulgada nessa quarta-feira, 10, pelo Governo do Estado, por meio da Corporação. A construção foi iniciada em setembro de 2022 e tem prazo de conclusão previsto para 20 meses.

Segundo informações do CBMCE, a obra contemplará toda a estrutura necessária para abrigar as operações da Corporação, como estacionamento para viaturas, alojamentos, vestiários, banheiros, refeitório, salas administrativas, recepção, entre outras dependências.

Ao todo, o equipamento, intitulado Companhia 15 de Outubro, terá uma área de 831 metros quadrados, dentro de uma área de 580m², dividida em três pavimentos e subsolo. Anteriormente, no local, estava instalado o Edifício Andrea, um prédio residencial que veio a desabar em 15 de outubro de 2019, deixando nove mortos e sete feridos.

Conforme o previsto, o investimento é de R$ 2,9 milhões do Tesouro do Estado com prazo de 20 meses para execução, a partir da ordem de serviço. A autorização para construção do novo quartel foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em dia 12 de setembro do ano passado.

Com as obras em andamento, já foram executadas as estruturas de concreto do subsolo, térreo e 1° pavimento, o que corresponde a 20% do projeto. De acordo com o engenheiro Roberto Bringel, atualmente, estão sendo levantadas as estruturas do 2° pavimento do prédio.

O CBMCE informa ainda que o projeto do novo quartel seguirá uma proposta sustentável, com inclusão de sistema de energia solar, cobertura verde, entre outros equipamentos. A estrutura vai permitir reforço operacional dos bombeiros na região dos bairros Aldeota, Dionísio Torres, Meireles, Varjota, Cocó, Guararapes, entre outros bairros adjacentes.

Relembre o caso: Tragédia do Edifício Andrea (2019)

Na manhã do dia 15 de outubro de 2019, um prédio residencial de sete andares desabou na rua Tibúrcio Cavalcante, nº 2405, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. O acidente no edifício Andrea deixou nove pessoas mortas. No decorrer do período de salvamento, que durou 103 horas, sete pessoas foram resgatadas com vida pelos bombeiros.

Antes de desabar, o edifício estava em reforma, sob responsabilidade dos suspeitos. A intervenção, no entanto, não seguia normas de segurança. À época, um laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) constatou que a atuação dos engenheiros e do pedreiro foi "determinante" para o desabamento.