Família descobre que buscas por jovem desaparecido no mar foram encerradas

Paulo Erick Marques desapareceu no último dia 19 de fevereiro, no mar da Praia da Barra do Ceará. O menino estava com os irmãos em um banco de areia quando a maré começou a subir e ele se afogou

As buscas por Paulo Erick Marques Ferreira, de 16 anos, desaparecido no mar desde o Carnaval, estão encerradas desde o dia 11 de março. Entretanto, a família só foi informada no último dia 2 de maio, quando o Corpo de Bombeiros repassou as informações sobre o caso. O adolescente se afogou no mar da Praia da Barra do Ceará.

Eliane Marques, mãe do Erick, contou ao O POVO que ficou sem contato com o Corpo de Bombeiros desde o dia 8 de março, quando o órgão teria deixado de responder as mensagens que eram enviadas pelo Whatsapp. O Corpo de Bombeiros informou que retomou o contato com a família no último dia 29 de abril para prestar os devidos esclarecimentos.

Entre fevereiro e março, nas primeiras duas semanas após o desaparecimento, a família estava em contato com o Corpo de Bombeiros e recebia informações de que as buscas estavam sendo realizadas.

Entretanto, ao falarem com pessoas que trabalham na praia, próximo aos locais de busca, ouviram relatos de que a procura não estava mais ocorrendo.

Eliane acompanhou o caso da mulher que desapareceu no mar, no último dia 24 de abril, em Fortaleza. “Tinha drone e muitas pessoas procurando. Já o do meu filho, não foi assim. Foi simplesmente ‘vamos procurar nos três primeiros dias e pronto’.”

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram utilizadas nas buscas pelo adolescente motos aquáticas e botes, embarcações da Marinha do Brasil e um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). E o período de buscas durou 20 dias, o que excede o tempo previsto na doutrina de buscas aquáticas, que é de até cinco dias, informou.

Sem saber como prosseguir com as investigações, os pais do garoto fizeram, no último dia 28 de abril, um Boletim de Ocorrência para que o garoto entre nas listas de desaparecidos que são divulgadas na Cidade.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que investiga as circunstâncias do afogamento. O caso foi transferido para a 12ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP), que segue a cargo das investigações.

Passagem do tempo dificulta buscas por garoto desaparecido no mar

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) destacou informações sobre o protocolo das buscas. “Quanto mais o tempo passa, maior fica a área de buscas, até que se torna inviável pois a tendência da maré é levar (o corpo) para cada vez mais longe. Nossos bombeiros foram até o Pecém e não tiveram êxito”, informou ao O POVO, em nota.

Salvamentos na orla de Fortaleza

De acordo com a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), a Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) realizou 87 salvamentos no primeiro trimestre de 2023. Os salvamentos foram realizados pelos guarda-vidas distribuídos nos postos da orla da Cidade, entre os bairros Barra do Ceará e Mucuripe.

A Inspetoria realiza ainda ações preventivas de caráter educativo, com orientações e abordagens a banhistas. Os banhistas devem procurar os guarda-vidas antes de entrar no mar para saber os melhores locais e receber dicas para um banho seguro.