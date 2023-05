Parque Dom Aloísio Lorscheider recebe serviços e atividades de lazer para mães

Divertimento. Dança. Lazer. Ruído de bicicletas. Crianças correndo. Os frequentadores do parque Dom Aloísio Lorscheider, localizado no bairro Itaperi, tiveram, nesta quarta-feira, 10, uma tarde repleta de atividades para comemorar a aproximação do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 14.

A programação, promovida pela Secretaria da Proteção Social (SPS), do Governo do Estado, teve início às 14 horas e se estendeu até às 20 horas.

O catálogo de atividades à disposição do público contou com cortes gratuitos de cabelo, manicure, medição de pressão arterial, vacinação e dança. Já as crianças tiveram acesso à práticas esportivas, pinturas e ocupações lúdicas.

A unidade móvel Caminhão do Cidadão também esteve presente na praça. Por meio dela, o público pôde emitir a 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade (RG), a 1ª via do CPF e Certidão de Antecedentes Criminais, além de orientações sobre Seguro Desemprego e a Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS Digital).

A comerciante Priscila Jamilly, 34, foi uma das centenas de mães que aproveitaram a tarde para usufruir das atividades oferecidas. Ela afirmou que foi atraída ao espaço por causa dos serviços oferecidos.

“São boas atrações, vejo que todos estão animados. É a minha primeira vez aqui e tudo me pareceu muito agradável. Como o espaço é bem amplo, é possível que muitas atividades sejam realizadas. Trouxe o meu filho. Ele está adorando”.

Enquanto a agitação toma conta da área externa do parque, profissionais situados no complexo erguido no espaço se viram para dar conta do fluxo de pessoas que esperam por um corte de cabelo. Na fila estava a pedagoga Bruna Ferreira, que levou a sua mãe para aproveitar o serviço. “Minha mãe quer aderir a um novo corte. Depois, pretendemos aproveitar tudo”, apontou.

Moradora do bairro Serviluz, Bruna já tinha visitado o parque Dom Aloísio Lorscheider anteriormente. Ela conta que a boa impressão deixada pelo equipamento a fez voltar novamente. “É um espaço bastante agradável, que causa conforto em todos nós. Estou adorando a experiência, mais uma vez”, afirmou.

Em outra parte do espaço, crianças se sujam ao pintar em folhas de papel ofício e se divertem correndo. Enquanto a sua sobrinha coloria um desenho, Maria Eduarda, 19, reagia aos traços apresentados por ela.

“Minha sobrinha veio para jogar futebol. Depois que a partida terminou, viemos aqui para que ela pudesse pintar. O ambiente, realmente, é muito acolhedor. Quero aproveitar tudo com ela”, afirma Maria.

Inaugurado em março de 2022, o parque Dom Aloísio Lorscheider vem sendo ponto de encontro dos moradores do bairro Itaperi. No equipamento, atividades esportivas e lúdicas são oferecidas ao público.