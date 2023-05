Advogado condenado tenta fugir de policiais pelo telhado de residência

O homem condenado por integrar organização criminosa foi preso nestaquarta-feira, 10 de maio, no bairro Montese, em Fortaleza

Um advogado de 33 anos condenado por integrar organização criminosa foi preso nesta quarta-feira, 10, no bairro Montese, em Fortaleza.

Ele estava na residência dos pais e tentou escapar dos policiais civis pulando o telhado, mas foi contido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), a mãe do homem também teria tentado impedir o trabalho dos policiais.

Além de integrar organização criminosa armada, o advogado também foi condenado por dano ao patrimônio público, desacato e resistência. Ele foi preso em flagrante em setembro de 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta quarta-feira, ele foi conduzido à Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e colocado a disposição da Justiça.

O homem deve cumprir pena de oito anos e três meses de reclusão. Ele teve o direito de recorrer em liberdade negado nesta terça-feira, 9 de maio, por descumprir medidas cautelares.