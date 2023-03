Polícia Civil passa a divulgar imagens de pessoas desaparecidas em pontos de Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios Proteção à Pessoa (DHPP), iniciou uma ação de divulgação de imagens de pessoas desaparecidas em diferentes pontos de Fortaleza.

O órgão realizou uma parceria com a empresa Urbmídia, de marketing digital, e a divulgação teve início na última sexta-feira, 24.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os banners serão compartilhados dentro dos transportes coletivos, terminais de ônibus e estacionamentos de shoppings.

O delegado titular Augusto Soares pontuou que a ação atinge um maior número de pessoas e contribui para o trabalho de busca de pessoas desaparecidas.

“Essa exposição ajuda na divulgação dos casos de desaparecidos, aumenta o público que é atingido com as imagens das pessoas e fortalece a política pública de busca de pessoas desaparecidas. Como os banners têm os nossos telefones e redes sociais, isso auxilia nas denúncias que a população pode dar para a Polícia Civil”, explicou em nota divulgada pela SSPDS.

As imagens e os dados contidos nas peças serão atualizados a partir do repasse de informações da 12ª Delegacia do DHPP para a empresa, que ficará responsável pela apresentação dos banners.

