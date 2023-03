Bombeiros buscam adolescente desaparecido no mar após se afogar em praia de Fortaleza

Paulo Erick Marques Ferreira, de 16 anos, está desaparecido desde domingo de Carnaval, 19, quando se afogou no mar da Praia da Barra do Ceará, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros e os familiares seguem fazendo buscas pelo garoto.

Paula Vitória, irmã de Paulo Erick, explica que estava no mar com o irmão e a irmã mais velha deles. Além dos três irmãos, o namorado de Vitória estava com eles.

De repente, a maré começou a subir, e eles tentaram voltar para a areia, mas acabaram caindo em um buraco.

Dois homens que estavam no local tentaram ajudar as vítimas, e, segundo Vitória, ela só sobreviveu por conta deles. “Os salva-vidas só foram chegar quando a gente estava quase na areia”, diz.

“O [Paulo] Erick foi o primeiro a se afogar. O rapaz da prancha [o surfista] me ajudou e ajudou meu namorado, outro rapaz tentou ajudar o Erick. Só que na hora minha irmã estava muito desesperada e acabou pulando em cima dele, e os dois afundaram. Quando o rapaz subiu de volta com ela, o meu irmão já tinha afundado”, explica Vitória.

“Meu namorado disse que ele [Paulo Erick] já estava com a água cobrindo o nariz, não estava conseguindo se debater na água. Ele foi o primeiro a se afogar”, complementa.

Ainda de acordo com ela, os salva-vidas que estavam na área eram inexperientes e só fizeram uma busca superficial. “Eles só foram chamar os bombeiros uma hora após o acontecido, e eles só foram chegar duas horas depois. A situação foi às 11 horas, e os bombeiros só chegaram quase às 15 horas", diz Vitória.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que continuam fazendo a busca pelo garoto com embarcações.

“Em momento algum a operação foi interrompida, de forma que os guarda-vidas seguem fazendo varreduras na superfície, com embarcações que vão desde a Barra do Ceará até o Pecém, seguindo a corrente no litoral cearense que segue no sentido oeste.”



