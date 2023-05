Fortaleza: viatura colide contra carro e capota durante perseguição policial

Uma viatura da Policia Militar do Ceará (PMCE) sofreu um acidente enquanto realizava um acompanhamento tático no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira, 8. De acordo com órgão, policiais que estavam no carro ficaram feridos, mas não apresentam risco de morte.

Momento foi gravado por uma câmera de segurança instalada próximo à rua onde o acidente aconteceu. Nas imagens, é possível ver uma moto passando em alta velocidade pelo local, ignorando a placa de pare.

A viatura militar aparece logo atrás dela, perseguindo o veículo. No entanto, antes mesmo de alcançar os suspeitos, o automóvel se choca com outro carro e chega a capotar com o impacto.

Confira vídeo do momento:

Estado de saúde das vítimas

Dentro da viatura estavam agentes do 5º Batalhão Policial Militar (5ºBPM). "Os policiais militares da composição sofreram escoriações e foram socorridos a uma unidade de saúde para atendimento médico, sem apresentar, na ocasião, riscos de vida", garantiu PMCE em nota encaminhada ao O POVO.

O carro que se chocou contra a viatura estava ocupado por uma mulher. Segundo instituição, a ocupante "sofreu lesões e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência".

Ainda segundo a PM, o condutor da motocicleta, que estava sendo perseguido no momento da ocorrência, foi identificado como Paulo Anderson de Sousa Martins, de 31 anos. Ele foi preso momentos depois por militares do Comando Tático Motorizado (Cotam), no bairro Pici.

Com o suspeito, os policiais encontraram drogas. Paulo Anderson foi conduzido ao 32° Distrito Policial (32° DP), onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. (Colaborou Mariana Fernandes/Especial para O POVO)