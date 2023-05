Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, tem pouca movimentação no feriado

O equipamento histórico no Centro de Fortaleza é uma atração gratuita para o Dia do Trabalho, mas enfrentou tempo chuvoso

O parque Cidade da Criança, equipamento localizado no Centro de Fortaleza, recebeu poucos visitantes na manhã desta segunda-feira, 1º de maio, após início de chuva na Capital do Ceará. O espaço era uma das opções acessíveis durante o feriado do Dia do Trabalho.

O administrador de empresas Bruno Gualberto foi uma das pessoas que marcou sua presença no parque. “Na verdade, é a terceira vez (que visito). Quem mora aqui perto é o meu irmão e eu costumo vir com o cachorro”, relata.

O visitante afirmou que, apesar do feriado, normalmente não encontra muitas pessoas em suas caminhadas. “É pouca gente, tanto de manhã, quanto à noite”, completa.

A técnica de enfermagem Graziela Barbosa, por outro lado, mora há 15 anos no Centro de Fortaleza e costuma passar pela Cidade da Criança. “Na semana é um pouco mais movimentado, tanto de trabalhadores aqui do próprio parque, quanto da população”, descreve.

A estrutura foi reinaugurada para o público em dezembro de 2021 com mobiliários urbanos, paisagismo, bicicletário e restauro das esculturas originais. Uma de suas últimas programações foi o evento ciclístico “Ciclofaixa de Lazer”, no dia 23 de abril.

Cidade da Criança: turista visita o espaço pela primeira vez

O parque também chamou a atenção do confeiteiro Robson Lopes, que vive em Manaus, capital do estado do Amazonas. O profissional já morou em Fortaleza antes, mas foi a primeira vez que visitou a estrutura.

Robson confessa que decidiu conhecer a Cidade da Criança porque “não tinha o que fazer” no feriado. “Eu acho que é um espaço muito bom. Assim, dá para o pessoal que mora aqui aproveitar”, explica.

Cidade da Criança: Conheça o equipamento

O parque Cidade da Criança está localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, 922, no Centro de Fortaleza. A estrutura, com cerca de 27 mil metros quadrados de área, foi reinaugurada no final de 2021 por ação integrada entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará.

O novo espaço restaurou nove prédios históricos existentes, além dos postes e estátuas do parque. Estes foram pintados nas cores originais das esculturas e restaurados manualmente.

