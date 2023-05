1º de maio: entenda origem do feriado, manifestações e curiosidades

O Dia do Trabalhador é celebrado no Brasil em 1º de maio. A data também é comemorada em outros países e possui um histórico de manifestações; veja programação

Nesta segunda-feira, 1º de maio, é feriado em comemoração ao Dia do Trabalhador no Brasil. A data, que também é celebrada em outros países do mundo, é marcada por um histórico de protestos e reivindicações da classe trabalhadora mundial.

Apesar de ser um dia de importância internacional, cada país tem suas particularidades para comemoração da data. No Brasil, os sindicatos se organizam e oferecem anualmente uma programação para o feriado.

Qual a origem do feriado de 1º de maio?

O dia ganhou sua importância após protestos de movimentos trabalhistas que aconteceram no dia 1º de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos. Os trabalhadores reivindicavam principalmente a redução da jornada de trabalho para 8 horas por dia. O protesto teve continuidade nos dias 3 e 4 de maio.

No dia 4, uma bomba explodiu no local da manifestação, causando mortes e deixando feridos entre manifestantes e policiais que acompanhavam o evento.

Após o ocorrido, a repreensão policial contra trabalhadores se tornou mais rígida e quatro líderes dos movimentos trabalhistas de Chicago foram presos e condenados à morte.

Os líderes mortos ficaram conhecidos como os Mártires de Chicago. A data ficou marcada nas manifestações trabalhistas dos anos seguintes.

Em 1919, o dia 1º de maio foi considerado feriado pela primeira vez, na França, após a ser aprovada a lei que diminuía a jornada de trabalho para 8 horas. No ano seguinte foi a vez do dia se tornar feriado na Rússia.

1º de maio no Brasil

No Brasil, o dia era muitas vezes usado pelos movimentos trabalhistas para protestos que reivindicavam melhores condições de trabalho. A data só foi reconhecida como feriado em 1924, pelo então presidente Artur Bernardes. Mas foi durante o mandato de Getúlio Vargas que ganhou uma maior atenção do governo.

As comemorações do dia 1º de maio foram organizadas pelo governo durante aquele período, como uma forma de divulgar e implementar o projeto do Estado Novo de Vargas. Era de se aproximar da classe trabalhadora e evitar manifestações políticas por parte deles.

Atualmente, a data é marcada por manifestações que são organizadas pelos movimentos trabalhistas e sindicatos. Além das pautas a serem discutidas, apresentações artísticas também são comuns nesses eventos.

Manifestações no Dia do Trabalhador

Historicamente, a data é marcada por manifestações por todo o mundo. Neste ano no Brasil, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), em parceria com outras organizações, planejaram uma manifestação que acontecerá em diversas capitais do País.



A mais importante está prevista para acontecer em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, a partir das 10h. O evento contará com apresentações musicais e o presidente Lula também foi convidado. A presença do presidente ainda não está confirmada, mas segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sua presença no evento é sim possível.

Em Fortaleza, a concentração da manifestação está marcada para acontecer no cruzamento das avenidas Leste-Oeste e Dr. Theberge, a partir das 8h. De acordo com a programação, ela seguirá com uma passeata em direção a Areninha Pirambu.

Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e Belém (PA) são algumas das outras capitais em que a comemoração está marcada.

Dia do Trabalhadores: homenagem no Vaticano e datas diferentes em outros países

Uma das curiosidades sobre o dia 1º de maio é que ele recebe uma homenagem no Vaticano. Todo ano nesta data é celebrada uma missa pelo Papa em homenagem aos trabalhadores, mas em nome do Dia de São José Operário.

O Dia do Trabalhador também é comemorado por vários países, mas o dia pode mudar em alguns. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comemorado na primeira segunda-feira de setembro. Austrália e Japão são exemplos de outros países que também não celebram o Dia do Trabalhador no dia 1º de maio.



