Provas da primeira fase do vestibular da Uece são aplicadas neste domingo, 30

14.038 candidatos disputam as 2.282 vagas ofertadas para o semestre 2023.2 da instituição

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realizou na manhã deste domingo, 30, a primeira fase do vestibular para o semestre 2023.2 da instituição. Ao todo, 14.038 candidatos se inscreveram para concorrer às 2.282 vagas disponíveis. Destas, 320 são para novos cursos e novos campi. Só na Capital cearense estão inscritos 11.551 candidatos.

Nesta primeira etapa, os alunos realizaram a prova de conhecimentos gerais, composta de 85 questões, cada uma valendo dois pontos. As questões foram divididas entre as três áreas do conhecimento, sendo Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Códigos.

A segunda fase do vestibular será nos dias 21 e 22 maio, domingo e segunda-feira, na qual são feitas as avaliações de conhecimentos específicos. Para candidatos aos cursos de música, o Exame de Habilidade Específica será aplicado nos dias 7 e 12 de maio.



Ao todo, das 2.282 vagas ofertadas, 1.194 estão destinadas aos cursos de Graduação em Fortaleza; e 1.088 aos cursos das unidades do Interior do Estado localizados nos seguintes municípios: Aracati, Canindé, Crateús, Iguatu, Mombaça, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

