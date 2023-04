Fortaleza vai receber congresso brasileiro da língua Esperanto

O evento vai contar com importantes figuras que estudam e estimular a compreensão do idioma

Fortaleza vai receber, entre os dias 20 e 24 de abril, o 10⁰ Congresso Panamericano de Esperanto, a ser realizado na sede da Associação Cearense de Esperanto (ACE). O evento objetiva debater a importância da língua para a difusão dos Direitos Humanos em países englobados no cenário anglo e latino americano.

Vão participar do encontro importantes quadros vinculados ao estudo e divulgação do vernáculo no Brasil, como o presidente da Liga Brasileira de Esperanto, Querino Neto, e da presidente e do vice-presidente da ACE — Iraneide Lopes e Wandemberg Morais, respectivamente. O professor e procurador do Estado do Ceará, César Barros Leal, também vai estar presente no congresso.

Ao O POVO, Querino disse esperar que o congresso sirva como alavanca para o aumento de interação de pessoas que falem o Esperanto. “A minha expectativa é de que nós consigamos retomar o contato cultural entre as pessoas presencialmente. A Comunidade Esperantista é muito ativa nas redes sociais, muito ativa na internet. As pessoas se comunicam com o mundo inteiro”, aponta.

Querino também delineia que o Esperanto pode ser usado como um importante instrumento de mitigação de problemas envolvendo povos de diferentes línguas e costumes. Segundo o presidente da liga, isso é possível por causa do caráter distinto do idioma.

“O Esperanto busca garantir uma comunicação justa, uma vez que ele não pertence a povo nenhum. O idioma também garante uma comunicação que oferece subsídios propedêuticos para os seus falantes. O Esperanto é mais fácil do que qualquer língua adotada por qualquer país”, afirma Querino.



Já o vice-presidente da ACE, Wandemberg Morais, aponta para o caráter social do movimento. "Temos um carinho muito grande com esse movimento. A língua vem cumprindo uma função social muito importante. Com o alcance dos direitos linguísticos, ela é usada em diversos continentes. Há mais de cem anos, se realizam congressos como esse. Acreditamos ser uma solução viável em meio ao atual contexto geopolítico mundial", pontuou.



