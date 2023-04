Casas de Cultura Estrangeira da UFC abrem edital de seleção com mil vagas

A prova será aplicada no dia 28 de maio de 2023 e o resultado será divulgado no site da seleção até o dia 21 de junho

Foi divulgado o edital de seleção pública das Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará para o semestre letivo de 2023.2. A seleção refere-se ao semestre inicial e ao teste de nível.

Ao todo, estão sendo ofertadas mil vagas, sendo 580 vagas para o primeiro semestre para os cursos das Casas de Cultura Britânica, Alemã, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa, além da Língua Brasileira de Sinais.

Outras 420 vagas serão ofertadas para os alunos que desejam fazer o teste de nível dos cursos das Casas. As inscrições iniciam às 10 horas do dia 25 de abril e finalizam às 23h59min do dia 07 de maio e devem ser feitas pela internet no site da seleção.

A prova será aplicada no dia 28 de maio de 2023. Para acessar o edital, basta acessar o site para se informar sobre a seleção pública. Quaisquer atualizações sobre o processo serão colocados no site, portanto, orienta-se que o candidato mantenha-se atento às informações. O resultado será divulgado até o dia 21 de junho.



