A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão em flagrante de 18 suspeitos de violência contra mulheres. Os crimes, ocorridos em Fortaleza entre a noite de sexta-feira, 14, e o domingo, 16, foram registrados na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará. As prisões foram realizadas em operações distintas.



Casos como lesão corporal, injúria e ameaça foram registrados em alguns bairros, como a Granja Lisboa, onde um homem de 34 anos, que possui antecedentes criminais por lesão corporal e um estupro de vulnerável foi capturado em uma ação da PMCE no domingo, 16.



Os agentes, acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS, foram até o local e constataram a situação de violência contra a mulher. Depois das agressões, o suspeito foi encontrado em um bar, onde foi rendido e conduzido à DDM, unidade da Polícia Civil.



