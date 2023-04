Polícia Militar do Ceará passa por capacitação sobre policiamento escolar

O objetivo é estabelecer condutas, normas e procedimentos contra um possível ataque em uma escola do Estado

Diante da onda de violência nas escolas do País, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) iniciou na manhã desta terça-feira, 18, uma capacitação sobre policiamento e segurança escolar. O objetivo é estabelecer condutas, normas e procedimentos contra um possível ataque. O treinamento terá uma duração de dois dias e terminará nesta quarta-feira, 19, quando terá a participação de dois oficiais de Santa Catarina, onde aconteceu um dos casos de violência.

De acordo com Klênio Savyo, comandante geral da PM-CE, cerca de 80 oficiais passarão pelo treinamento e a ideia é que o conhecimento seja repassado para outros policiais. “Nossos oficiais serão capacitados durante dois dias. Hoje e amanhã, para levarem (o conhecimento) aos seus quartéis, para o nosso público interno, e também para a comunidade escolar: professores, diretores e coordenadores.”

“(O treinamento) faz parte de diversas ações que o sistema de segurança pública está desenvolvendo. Ações integradas, não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense. Todo o sistema de segurança pública”, diz Klênio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A capacitação, de acordo com o comandante, será dividida em três frentes. A primeira é destinada ao público escolar, sobre a presença de policiais na escola. Em um segundo momento será relacionado a situações de primeiro interventor. “O policial militar que primeiro chegar (em um caso de conflito), como ele deve proceder? Nós daremos esse conhecimento.”

Um terceiro momento será realizado por dois oficiais de Santa Catarina, onde recentemente houve um ataque a uma creche, e também será direcionado para o corpo docente das instituições de ensino. “Se acontecer algo dentro da escola, como eu, professor, coordenador ou diretor devo proceder?”

O comandante ainda afirma que “a segurança escolar do aluno começa dentro de casa”. Para ele, é importante que os pais ou responsáveis conversem com os estudantes, olhem suas mochilas e prestem atenção em como os pequenos estão ase comportando.



(Com informações da repórter Jéssika Sisnando)

Sobre o assunto Casas de Cultura Estrangeira da UFC abrem edital de seleção com mil vagas

Dezoito homens são presos suspeitos de violência contra a mulher em Fortaleza

Fortaleza vai receber congresso brasileiro da língua Esperanto

Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo terça (18/04)

Um mês do aumento das passagens em Fortaleza: como os usuários avaliam

Tags