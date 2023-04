Cratera se abre em trecho da avenida Bezerra de Menezes

Buraco se formou durante a madrugada e um veículo ficou preso no local

Uma cratera se formou e um veículo ficou preso, nesta terça-feira, 18, em um trecho da avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza.

O buraco teria sido formado durante a madrugada. O veículo foi retirado nesta manhã e ninguém ficou ferido.

Ainda pela manhã, funcionários da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realizavam reparos no trecho e o trânsito em uma das faixas foi interditado.

De acordo com um dos profissionais que trabalhava no local, o asfalto teria cedido devido à uma infiltração de água da rede de esgoto.

Moradores e comerciantes da região relataram que não é a primeira vez que a cratera é formada na área e apontaram os transtornos na rotina das pessoas. Além do risco de queda, a população citou a obstrução no fluxo do trânsito e o barulho das máquinas como alguns dos principais problemas.

O POVO entrou em contato com a Cagece e aguarda a resposta da companhia.



