Prefeitura de Fortaleza divulga plano operacional para aniversário de 297 anos

A Prefeitura de Fortaleza divulgou o plano operacional para o aniversário de 297 anos da cidade, que acontece na próxima quinta-feira, 13 de abril, e será comemorado em evento na Praia de Iracema. Na data, serão adotadas medidas voltadas para saúde, segurança, transporte e acessibilidade, entre outros campos.



Aniversário de Fortaleza: segurança e fiscalização

No âmbito da segurança, 100 guardas municipais devem trabalhar no patrulhamento e apoiar as ações de fiscalização na Avenida Beira-Mar. No local, fiscais, coordenadores e auxiliares da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), deverão das autorizações dos vendedores permissionários, e equipes volantes devem coibir a venda de materiais proibidos.

Ao todo, 285 comerciantes foram cadastrados pela Secretaria Regional 2 (SER 2) e autorizados a atender o público do evento e participaram de capacitação ofertada pela Prefeitura.

Aniversário de Fortaleza: saúde

Quanto à Saúde, 10 profissionais serão alocados em um Posto Médico Avançado (PMA) no local do evento que deve contar com duas ambulâncias.

Aniversário de Fortaleza: trânsito e transporte

Já para o transporte público, tarifas inteiras serão reduzidas a R$3,90 durante todo o dia, enquanto estudantis se mantém a R$1,50. Na área próxima à Praia de Iracema, a frota terá reforço com cinco veículos reservas.

Também serão feitos bloqueios em ruas da Capital. A partir das 15h, serão bloqueadas a avenida Beira-Mar, entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús, a rua Ildefonso Albano, entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar, e a rua João Cordeiro, entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar. Além disso, será coibido o estacionamento na avenida Beira-Mar e na rua João Cordeiro.

Aniversário de Fortaleza: estrutura

A Prefeitura de Fortaleza informou ainda que a comemoração terá entrada fixa para pessoas com deficiência (PCDs), além de rampas de acesso, banheiros próprios e equipes de intérpretes.

Também no local haverá espaço para registro de Boletins de Ocorrência e equipes de plantão da A Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) realizando abordagens especializadas.

Para limpeza do local, uma equipe composta por 20 varredores, um motorista, dois coletores e dois fiscais de operação deve atuar na coleta dos resíduos.

