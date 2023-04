Aniversário de Fortaleza: aérea terá passagens a partir de R$ 192,60

A Latam anunciou promoções para celebrar os 297 anos de Fortaleza que transcorre na quinta-feira, dia 13. A campanha que vai até o próximo domingo, dia 16, terá passagens aéreas com preços a partir de R$ 192,60 para voos nacionais e de R$ 2.566,22 para voos internacionais.

É o caso, por exemplo, da rota Teresina - Fortaleza. Este trecho pode ser pago também com 4.037 pontos Latam Pass + R$ 48,70. Há ainda oportunidades de passagens entre Fortaleza e Natal a partir de R$ 213,60* (o trecho com taxas inclusas) ou 4.636 pontos Latam Pass + R$ 48,70.

Dentre os voos internacionais em promoção, está o bilhete na cabine Economy de Fortaleza para Miami há opções a partir de R$ 2.566,22 (ida e volta com taxas inclusas) ou 74.196 pontos Latam Pass + R$ 450,54. Já quem deseja fazer esse mesmo trajeto na cabine Premium Business, encontra bilhetes a partir de R$ 9.785,98, ida e volta com taxas inclusas.

Além das passagens promocionais, os clientes podem parcelar a sua compra em até 10 vezes sem juros - com a parcela mínima de R$ 70 - e clientes com cartão Itaú Latam Pass podem parcelar a compra em até 12 vezes sem juros.

Confira outros trechos em promoção:

Fortaleza - Teresina: R$ 192,60 ou 4.037 pontos Latam Pass + R$ 48,70

Fortaleza - Natal: R$ 213,60 ou 4.626 pontos Latam Pass + R$ 48,70

Fortaleza - São Luís: R$ 232,60 ou 5.159 pontos Latam Pass + R$ 48,70

Fortaleza - Vitória: R$ 363,60 ou 8.835 pontos Latam Pass + R$ 48,70

Brasília - Fortaleza: R$ 418,30 ou 10.939 pontos Latam Pass + R$ 28,40

Fortaleza - Maceió: R$ 459,80 ou 10.319 pontos Latam Pass + R$ 92,00

Fortaleza - Salvador: R$ 489,00 ou 11.217 pontos Latam Pass + R$ 89,17

Fortaleza - Recife: R$ 521,30 ou 11.778 pontos Latam Pass + R$ 101,45

Fortaleza - São Paulo/Guarulhos: R$ 868,10 ou 22.158 pontos Latam Pass + R$ 78,34

Fortaleza - Miami: R$ 2.566,22 ou 74.196 pontos Latam Pass + R$ 450,54

Em abril, a companhia aérea opera um total de 718 voos a partir de Fortaleza. São estes: São Paulo/Guarulhos (43 voos semanais), Brasília (21 voos semanais), São Paulo/Congonhas (14 voos semanais), São Luís (14 voos semanais), Teresina (14 voos semanais), Recife (12 voos semanais), Belém (1 voo diário), Rio de Janeiro/Galeão (1 voo diário), Manaus (1 voo diário), Maceió (1 voo diário), Natal (1 voo diário), Salvador (1 voo diário), Vitória (1 voo diário) e Miami (1 voo semanal).

No Ceará, a companhia também mantém as rotas diárias a partir de São Paulo/Guarulhos para Juazeiro do Norte e Jericoacoara, ambas inauguradas em 2021.

No Brasil, a Latam opera em 55 destinos domésticos e ocupa com folga a posição de empresa que mais conecta o País com o mundo, com voos diretos para 21 destinos internacionais e voos com conexão para outros 67 destinos em todos os continentes, com exceção da Ásia.

