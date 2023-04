Mulher é presa com 10 kg de maconha skunk em mala vinda de Manaus

Segundo a Polícia Federal, após o flagrante, nesta terça-feira, 11, a suspeita teria confessado os crimes. Skunk é um tipo de maconha com maior potencial alucinógeno

Uma estudante de 18 anos foi presa em flagrante pela Polícia Federal (PF), nesta terça-feira, 11, em Fortaleza, por transportar cerca de 10 kg de maconha do tipo skunkVariedade da maconha com maior concentração de THC, o que gera um potencial alucinógeno até sete vezes maior , em bagagem despachada em voo vindo de Manaus (AM).

A mulher desembarcou no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, nesta terça-feira, 11, e foi flagrada ao chegar a um hotel no Centro da Capital. De acordo com a PF, ela confessou o crime aos policiais.

A suspeita foi levada à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará e autuada por tráfico de drogas. Ela foi colocada à disposição da Justiça.

Ainda segundo a Polícia Federal, investigações estão sendo conduzidas para averiguar a participação de outras pessoas no crime, que tem pena prevista de até 15 anos de reclusão.

A Polícia Federal não divulgou o nome da suspeita.

