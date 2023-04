Repórter do O POVO é homenageada em sessão solene do Dia do Jornalista

A jornalista Sara Oliveira foi contemplada ao lado de Kamila Fernandes e Inês Aparecida, apresentadoras do podcast As Cunh|as, e Samira de Castro, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas

Sessão solene em alusão ao Dia do Jornalista, na Assembleia Legislativa, homenageou quatro profissionais nesta terça-feira, 11. O evento, que ocorreu no Plenário 13 de Maio, contemplou Sara Oliveira, repórter do O POVO; Samira de Castro, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (FNJ); e Kamila Fernandes e Inês Aparecida, apresentadoras do podcast "As Cunhãs"

A homenagem foi requeria pelas deputadas estaduais Larissa Gaspar (PT) e Dra. Silvana (PL), além do deputado Guilherme Sampaio (PT). O momento foi subscrito pelos deputados Marta Gonçalves (PL), Emilia Pessoa (PSDB), Stuart Castro (Avante), Carmelo Neto (PL), Alcides Fernandes (PL), Firmo Camurça (União), Almir Bié (PP) e De Assis Diniz (PT).

Em discurso, Larissa Gaspar enfatizou a importância do trabalho dos profissionais da mída durante a pandemia de Covid, classificando como "atitude heroica", além de relembrar a luta da PEC do Diploma para todos os jornalistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente reconhece que houve um processo de precarização da profissão em função de uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que entendeu que não era necessário que houvesse diploma para o exercício da profissão e isso é equivocado e precisamos mudar essa realidade”, argumentou.

Sara Oliveira, que é repórter especial de Cotidiano do O POVO, aponta que, para ela, como jornalista, a importância da profissão está em informar, em discutir, fiscalizar, questionar e tornar as políticas públicas cada vez mais compreendidas pela população.

“Sempre digo: pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de indagar um gestor sobre algo que deveria ser feito para a população. Nós temos essa chance e precisamos fazê-la valer”, relata.

Ela diz que se sente orgulhosa da deputada Larissa Gaspar homenagear mulheres, porque assim como em tantas áreas, é difícil ser mulher no jornalismo. Ela diz que ser mulher, mãe e jornalista não é fácil, mas que sempre se construiu como cidadã, o que lhe dá forças e coragem para enfrentar as adversidades e ajudar outras mulheres.

“O Jornalismo se descobre cada dia mais. Nós, jornalistas, descobrimos mais do Jornalismo todos os dias. Sempre com ética, apuração, debates”.

Sobre o assunto Alece realiza reunião com FCF e clubes para arrecadação de alimentos nas finais do Estadual

Tags