Passagem de ônibus custa R$ 3,90 nesta quinta, 13, aniversário de Fortaleza

Nesta quinta-feira, 13 de abril, data que marca o aniversário de Fortaleza, a tarifa inteira do transporte público na Capital vai custar R$ 3,90, mesmo valor da tarifa social, enquanto meia estudantil custa R$ 1,50.



A tarifa social faz parte do plano operacional para o evento de 297 anos da cidade, que acontece na Praia de Iracema a partir das 19h desta quinta-feira. Na data, as 18 linhas no entorno da Praia de Iracema devem funcionar de forma regular, com o reforço de cinco veículos reserva.

Aniversário de Fortaleza: bloqueio de vias

Além da medida, também serão realizados bloqueios viários a partir das 15h na avenida Beira-Mar, no trecho entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús, na rua Ildefonso Albano, entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar e na rua João Cordeiro, entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também será coibido, a partir das 7h, o estacionamento na Rua João Cordeiro e na avenida Beira-Mar.



Sobre o assunto Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo quinta (13/04)

Fortaleza 297 anos: exposição na PI celebra aniversário da Capital

Djavan e Makem fazem show gratuito no aniversário de Fortaleza

Aniversário de Fortaleza: aérea terá passagens a partir de R$ 192,60

Fachada do HGWA ganha grafite em homenagem a profissionais e pacientes

Tags