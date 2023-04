Fachada do HGWA ganha grafite em homenagem a profissionais e pacientes

A fachada do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), localizado no bairro da Messejana, recebeu uma nova decoração: um grafite de aproximadamente 60 metros de comprimento com homenagens aos pacientes e profissionais que já passaram pelo local. A obra demorou pouco mais de dois meses para ser concluída e busca, por meio das cores, passar um sentimento de tranquilidade e otimismo.

O artista Igor Mastrillo trabalha com grafite há cerca de dois anos e, junto com Francisco Airton, foi o responsável por desenvolver a obra.

Ele explica que os pacientes são simbolizados por uma “menina sorrindo para representar o sentimento de acolhimento; os médicos são representados de várias formas: com asas, para dizer que são nossos heróis, e com máscaras. Então, é para trazer uma homenagem, até mesmo porque já passamos um período difícil na pandemia.“

O artista divide a obra em duas partes: uma com ilustrações de grandes proporções para representar os pacientes e profissionais e outra com desenhos menores de um pulmão, coração, cérebro e muitas flores.

“A gente uniu vários estilos de arte em um só, para que ficasse um negócio melhor, mais diferente, e que pudesse dar vida para aquele local que passa muita gente idosa, muito paciente e (muitas pessoas) que trabalham ali no hospital”, explica.

A moradora Maria Luiza, 50, vive na Messejana desde muito jovem. Há oito anos, ela tem uma loja que vende tambores e fica localizada em frente ao hospital. “A gente vê assim e dá até uma coisa mais positiva”, diz a comerciante que também afirma que, antes, o muro era muito pichado.

O coordenador de manutenção do equipamento, Willamy Ungary, conta que a iniciativa partiu da própria direção da unidade de saúde em busca de se conectar com a vizinhança. De acordo com ele, muitas pessoas “não se sentiam parte do hospital, que era uma parte da comunidade. Então, é um equipamento público de saúde e a pintura trouxe esse olhar mais humanizado.”



“(Antes da pintura) o muro estava com a tinta caindo do reboco já, era antiga a pintura”, diz Helena Costa, que trabalha em uma lanchonete em frente a unidade de saúde há quase 20 anos. Assim como a moradora Maria Luiza, ela também acredita que "a mudança é positiva para a vizinhança".

Igor e Francisco já haviam pintado outros muros no mesmo hospital. Uma na ala pediátrica, com ilustrações infantis, e outra na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). “Foi outra homenagem que fizemos para as crianças”, diz Francisco que trabalha como prestador de serviços de manutenção no hospital e, no tempo livre, atua como artista plástico.

