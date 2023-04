Feriadão da Semana Santa: veja o que funciona em Fortaleza

Neste ano, o feriadão da Semana Santa cai entre os dias 7 e 9 deste mês de abril. Durante o período, alguns serviços e estabelecimentos em Fortaleza ou não vão funcionar ou devem operar em horários diferentes do habitual.

O POVO fez uma lista mostrando o que abre e o que fecha durante esses dias, considerando os serviços essenciais para a população. Confira:

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados, os estabelecimentos funcionam normalmente, seguindo o horário definido pelas próprias instituições.



Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

O expediente no TRE-CE foi suspenso na quarta-feira, 5, e seguirá dessa forma até o domingo, 9.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Em decorrência do feriado religioso, não haverá expediente no TCE- CE nesta sexta-feira, 7.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Sexta-feira da Paixão. Contudo, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia 7 poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil ao feriado. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Postos de gasolina

Conforme o Sindipostos Ceará, os estabelecimentos devem funcionar normalmente.

Metrofor



Segundo Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), as linhas operadas pela empresa em Fortaleza e na Região Metropolitana terão funcionamento especial no dia 7 de abril. Já os sistemas que operam na Região do Cariri e em Sobral não terão operação nesta data.



No sábado, 8, todas as linhas do Metrofor funcionam normalmente, sem qualquer alteração de horários.

Clique aqui e confira os horários de funcionamento das linhas na sexta-feira

Lojas do Centro



Na sexta-feira, 7, as lojas de rua do Centro, da avenida Monsenhor Tabosa, dos bairros e dos shoppings centers estarão fechadas. Durante o feriado estadual, os shoppings centers disponibilizarão cinemas e praças de alimentação, com o horário alterado.

Já no sábado e Domingo de Páscoa, contudo, o comércio vai funcionar normalmente. Lojas de rua do Centro devem abrir das 8 às 17 horas, a depender da decisão dos comerciantes, e quiosques e lojas dos shoppings terão funcionamento das 10 às 22 horas.

Shoppings Centers

Shopping Parangaba



Durante a Semana Santa, o shopping terá horários especiais de funcionamento para lojas e quiosques, que fecham na Sexta-Feira Santa, 7. Já o cinema (UCI) estará funcionando normalmente, de acordo com os horários das sessões, que podem ser consultadas em www.ucicinemas.com.br

Confira detalhes abaixo:

Sexta-Feira Santa (07/04)



Lojas/Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: das 11h às 22h

Lazer (Game Station): das 12h às 22h

Selfit Academia: das 8h às 14h

Casa Lotérica: Fechada

Lojas Americanas: das 12h às 21h

Sábado Santo (08/04)



Lojas/Quiosques: das 10h às 22h

Praça de Alimentação: das 10h às 22h

Lazer (Game Station): das às 22h

Selfit Academia: das 8h às 18h

Casa Lotérica: das 10h às 21h

Lojas Americanas: das 10h às 22h

Domingo da Ressurreição (09/04)



Lojas/Quiosques: das 13h às 21h

Praça de Alimentação: das 11h às 22h

Lazer (Game Station): das 13h às 21h

Selfit Academia: das 8h às 14h

Casa Lotérica: das 10h às 21h

Lojas Americanas: das 13h às 21h

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul Shopping e North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques dos shopping centers do Grupo Ancar fecham na sexta-feira, 7, e funcionam normalmente no sábado, 8, e no domingo, 9.

No sábado, os shoppings funcionam das 10 às 22 horas. No domingo, as praças de alimentação funcionam das 11 às 22 horas. As lojas e quiosques abrem às 13 horas e encerram o expediente às 21 horas; as salas de cinema estarão em funcionamento conforme programação.

Confira a programação dos shoppings de sexta-feira:

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques estarão fechados, mas as lojas Americanas estarão abertas das 9 às 21 horas. Já a Praça de Alimentação funcionará das 10 às 22 horas e a academia Smart Fit, das 8 às 14 horas.

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques estarão fechados e as Americanas funcionam das 12 às 21 horas, o Coco Bambu das 11h30 a 0 hora, o Super Lagoa das 7 às 22h30min. A clínica SIM funciona das 7 às 13 horas, a Nest das 7 às 13 horas e a Smart Fit das 8 às 14 horas. A praça de alimentação funcionará das 11 às 22 horas.

Via Sul Shopping

Todas as lojas e quiosques estarão fechados, e a praça de alimentação funcionará das 11 às 22h horas. As Americanas funcionam das 11 às 21 horas, e a clínica SIM estará fechada.

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques estarão fechados, e a praça de alimentação funcionará das 10 às 22 horas.

Shopping Iguatemi Bosque



Lojas e quiosques terão funcionamento alterado no dia 7 de abril. Nesta data, apenas as operações de alimentação e lazer, além de supermercados, funcionarão em horário normal, com restaurantes atendendo até 1 hora. O cinema segue o fluxo de atendimento, com sessões a partir das 13 horas.

No sábado, 8, e domingo, 9, o shopping Iguatemi Bosque retoma o funcionamento normal.

Confira com detalhes o funcionamento do Iguatemi Bosque na Sexta-feira Santa:

Lojas e quiosques: fechado

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer: das 10h às 22h

Restaurantes: das 11h às 01h

Cinema: das 13h às 22h

Supermercados: das 7h às 22h

Lojas Americanas: das 10h às 22h

Cactus Sports Park: das 6h às 22h

Cobasi: das 8h às 21h

Amo Vacinas: fechado

CLDO: fechado

Lotérica: fechado

Correios: fechado

Polícia Federal: fechado

Detran: fechado

Casa do Cidadão: fechado



Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy



No feriado da “Sexta-feira da Paixão”, as lojas e os quiosques do RioMar Fortaleza e do RioMar Kennedy estarão excepcionalmente fechados, mas o funcionamento seguirá normal para as operações de alimentação, lazer, cinemas, parques infantis e plataformas digitais de vendas, o RioMar Online (www.riomarfortalezaonine.com.br e www.riomarkennedyonline.com.br).

No sábado e domingo, os empreendimentos funcionam normalmente (sábado, das 10 às 22 horas, e domingo, das 13 às 21 horas).



Confira os Horários Diferenciados do Feriado de 07/04 (sexta):

RioMar Fortaleza

(Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: das 10h às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: das 12h às 22h

Game Station: das 12h às 22h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Lojas Americanas: das 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: das 10h às 22h

R2 Academia: das 8h às 16h

Farmácias Pague Menos: das 10h às 22h

Drogasil: das 10h às 20h



RioMar Kennedy



(Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)



Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: das 10h às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: das 10h às 22h

Planet Park: das 10h30 às 22h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Lojas Americanas: das 10h às 22h

Mercadão São Luiz: das 7h às 22h

Academia SmartFit: das 8h às 14h

Farmácias Pague Menos: das 8h às 22h

Extrafarma: das 9h às 22h

Lavateria: das 6h às 22h

Enel

As lojas de atendimento estarão fechadas nos dias 7, 8 e 9 e retomam normalmente na segunda-feira, 10, para atendimentos por livre demanda. Em diversas lojas, a empresa mantém a opção de agendamento, que pode ser feito por meio do site enel.com.br ou na própria loja.

A Enel Distribuição Ceará montou um esquema especial de atendimento para o funcionamento da companhia durante os dias da semana santa, que vai envolver a área técnica e o atendimento ao cliente. A distribuidora manterá as equipes operacionais atuando normalmente durante todos os dias do feriado.

