Mapa de turismo infantil em Fortaleza estimula brincadeiras fora de casa

Parques, locais históricos e museus são alguns dos pontos de Fortaleza marcados com ilustrações no mapa Primeiros Caminhos, lançado pela Prefeitura neste sábado, 1.

O material voltado para crianças na primeira infância, até os seis anos, tem como objetivo estimular o contato com a natureza e brincadeiras ao ar livre.

Locais como o Passeio Público, a Cidade da Criança e o Museu da Imagem e do Som do Ceará são alguns dos destinos sugeridos no mapa.

Angélica Leal, chefe da Coordenadoria da Primeira Infância, afirma que a ideia surgiu a partir de estudos científicos que mostraram os impactos negativos da pandemia e do isolamento no desenvolvimento infantil.

Por isso, incentivar o convívio social na cidade e promover momentos de aprendizado nesses locais se tornou uma meta da coordenadoria.

“O mapa tem esse objetivo de estimular as famílias a terem esse momento de vínculo com as crianças, de trazer as crianças para conhecer esses espaços e também, ao mesmo tempo, você promove a cultura local, a apropriação dos espaços públicos e históricos da cidade”, diz Angélica.

No mapa estão apresentados 16 locais, distribuídos em quatro rotas temáticas:

Roteiro do Centro Histórico: Cidade da Criança, Praça do Ferreira e Passeio Público.

Cidade da Criança, Praça do Ferreira e Passeio Público. Roteiro Beira Mar: Orla da Beira Mar e Mercado dos Peixes.

Orla da Beira Mar e Mercado dos Peixes. Roteiro dos Parques: Parque Ecológico do Cocó/Adahil Barreto, Praças e Microparques Urbanos, Casa de José de Alencar, Parque Ecológico do Passaré/Zoológico Municipal/Horto Florestal e Parque Rachel de Queiroz.

Parque Ecológico do Cocó/Adahil Barreto, Praças e Microparques Urbanos, Casa de José de Alencar, Parque Ecológico do Passaré/Zoológico Municipal/Horto Florestal e Parque Rachel de Queiroz. Roteiro dos Equipamentos Históricos/Culturais: Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, Theatro José de Alencar, Museu da Imagem e do Som, Centro Dragão do Mar, Museu do Paço Municipal e Biblioteca Pública Estadual do Ceará.

O material deve ser entregue em escolas, espaços públicos, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) e nas Casas do Turista, segundo Angélica.



Manhã de shows e passeios

O evento de lançamento contou com shows de Tia Samila e Sua Turma e banda Pacote de Biscoito no Passeio Público.

As crianças também puderam fazer parte dos roteiros indicados no mapa dentro do Trenzinho da História com o personagem Bode Ioiô.

Evento de lançamento do mapa Primeiros Caminhos contou com banda infantil no Passeio Público (Foto: Paulo Magalhães/Divulgação Prefeitura de Fortaleza)



Perpétua Carmo, 43, professora da escola municipal Nossa Senhora Aparecida, foi ao evento com os alunos da instituição e com a filha Luiza, de quatro anos.

“É tudo que eles precisam, ficar na natureza, brincar, sair de dentro de casa, sair dos tecnológicos”, diz. Luiza foi uma das crianças que passou a maior parte da vida até agora dentro de casa devido a pandemia. “Ela não teve muita oportunidade, e agora é tudo muito novo”, conta a mãe.

Dentre as crianças que brincavam no Passeio neste sábado, Isaque, de cinco anos, era um dos mais animados, pulando, correndo e participando ativamente de todas as atividades propostas.

“Sempre gosto de levar ele. [O mapa] é muito interessante porque tem muita mãe que não sabe locais legais para levar as crianças”, diz a mãe de Isaque, Julaidina Nanque, 28, técnica de enfermagem.

Turismo interno e externo de famílias

Para o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, o mapa era “um produto que estava faltando na cidade.

“Fortaleza é um dos cinco principais destinos mais procurados para a Semana Santa e do feriado de Tiradentes. Faltava um circuito para as crianças. As crianças ficam meio que acompanhando o programa dos pais. A gente precisava criar um roteiro para que os turistas e também os fortalezenses saibam que têm espaços para crianças”, afirma.



