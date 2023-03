Vacinação contra influenza: Ceará tem 705 mil crianças na faixa prioritária

Crianças que apresentem febre ou tenham diagnóstico de covid-19 devem adiar a aplicação até a melhora do quadro

Crianças de seis meses até seis anos de idade podem ser vacinadas contra a influenza a partir desta segunda-feira, 27, em todo o Ceará. A imunização teria início em abril, mas foi antecipada diante do aumento de casos de síndrome respiratória. Conforme a Secretaria da Saúde (Sesa), o Estado tem cerca de 705 mil crianças na faixa prioritária para a vacinação contra a gripe. Ao todo, 284 mil doses já foram distribuídas aos 184 municípios cearenses.

"O vírus está circulando intensamente nesse momento do ano e as crianças estão adoecendo com síndromes respiratórias graves, ficando internadas nos nossos hospitais, inclusive nas UTIs", aponta Vanessa Soldatelli, coordenadora de Imunização de Fortaleza.

Nos 12 primeiros dias de março, 930 crianças de até cinco anos foram atendidas com síndromes gripais nas Unidades de Pronto Atendimento (Upas) de Fortaleza. Em comparação com o mesmo período de 2022, quando foram 737 atendimentos, a Capital tem um aumento de 26% nos casos.

A vacina aplicada é trivalente, com duas cepas contra a influenza A e uma cepa da influenza B. "A maioria das crianças está adoecendo por conta da influenza B, que pode levar a uma meningite meningocócica grave. Então é muito importante que as crianças sejam levadas aos postos de saúde para receber essa dose de proteção", enfatiza Vanessa.

De segunda a sexta-feira, a imunização será realizada em todos os postos de saúde da Capital, das 7h30min às 18h30min.

Nos fins de semana e feriados, o atendimento ocorre nos postos Luís Franklin, no bairro Coaçu, e Irmã Hercília, no São João do Tauape, das 8h às 16h30min.

As crianças que nunca foram vacinadas contra a influenza precisam tomar duas doses, que serão aplicadas com intervalo de 30 dias. Aquelas que já foram vacinadas em anos anteriores receberão uma dose.

Crianças que apresentem febre ou tenham diagnóstico de covid-19 devem adiar a aplicação até a melhora do quadro.

Vacinação é antecipada pelo aumento de casos durante quadra chuvosa

O previsto era que a vacinação das crianças contra a influenza iniciasse junto dos demais públicos-alvo, em 10 de abril. Com o aumento de casos de gripe, decorrente da sazonalidade das chuvas, a aplicação do imunobiológico no público infantil foi antecipada.

A imunização é a principal medida para evitar casos graves.

A campanha objetiva proteger, pelo menos, 90% do público-alvo. Os demais grupos prioritários serão atendidos a partir do dia 10 de abril.

“A antecipação se dá, principalmente, porque entendemos a necessidade de considerar os contextos pluviais do Ceará, diferentes de estados do Sudeste e do Centro-Sul, por exemplo", aponta Antônio Silva Lima Neto (Tanta), secretário-executivo da Vigilância em Saúde da Sesa. "É nesse período que ocorre uma transmissão elevada de vírus, sobretudo na população abaixo de 6 anos, o que pode levar a uma possível hospitalização.”

O gestor ressalta, ainda, que, ao antecipar o início da campanha, o Ceará ganha mais dias de mobilização junto ao público infantil. “Dessa forma, podemos prevenir uma série de casos e, no próximo dia 10, quando começará a convocação nacional, o Ministério da Saúde deverá enviar mais doses para o Ceará, ampliando a vacinação para outros grupos”, acrescenta.

Vacina da gripe: Público-alvo e documentos necessários

A vacinação é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a gripe e suas complicações, além de contribuir para a redução da circulação viral.

A campanha de vacinação contra a gripe, que vai de 10 de abril a 31 de maio, contempla os grupos abaixo. Para ter direito à imunização, todos os grupos deverão apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência, além de comprovação que demonstre pertencer ao grupo prioritário, caso necessário como descrito a seguir:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Idosos a partir de 60 anos

Povos indígenas

Professores

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbano e de longo curso

Trabalhadores portuários

Trabalhadores das forças de segurança e salvamento

Trabalhadores das forças armadas

Funcionários do sistema de privação de liberdade

População privada de liberdade com mais de 18 anos de idade

Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas

Pessoas com comorbidades (exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica, etc.)

Trabalhadores da saúde (carteirinha do conselho, contracheque ou declaração do serviço de saúde em Fortaleza)

Gestantes e puérperas (cartão da gestante ou exame de gravidez)

Influenza: O que é?

Influenza ou gripe é uma doença causada pelo vírus Myxovirus influenzae e se divide nos tipos A, B e C. Os dois primeiros são mais propícios a acarretar epidemias sazonais, enquanto o último costuma provocar casos mais leves.

Influenza: Quais são os sintomas da gripe?

Os sintomas mais recorrentes são febre, calafrios, tremores, dores de cabeça, tosse seca, dor de garganta e coriza.

Influenza: Como se prevenir da gripe?

O vírus é transmitido facilmente por gotículas de secreções expelidas por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar.

Para reduzir os riscos, a Sesa recomenda a higienização frequente das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento e após tossir ou espirrar. Também é recomendado evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. É necessário procurar assistência médica caso os sintomas persistam por mais de sete dias.

Confira as orientações para prevenir a gripe:

Mantenha a vacinação em dia

Lave as mãos ou higienize com álcool em gel 70%, principalmente antes de consumir algum alimento e após tossir ou espirrar

Cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar

Mantenha uma alimentação saudável

Pratique atividades físicas

Cuide da saúde mental, isso ajuda a melhorar a imunidade

Caso apresente sintomas fortes ou persistentes, procure atendimento médico

