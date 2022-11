Prefeitura de Fortaleza quer criar programa de apoio ao servidor aposentado

Projeto de Lei com a proposta será enviado à Câmara Municipal. Ideia do programa é proporcionar ao servidor acesso a capacitação profissional, atuação continuada na gestão municipal e um espaço específico para a prática de esporte e lazer

O prefeito José Sarto (PDT) assinou o Projeto de Lei (PL) do Programa de Apoio ao Servidor Aposentado (Prosa), nesta terça-feira, 8. Objetivo é criar uma área de atenção e serviços para o servidor municipal, que está no período de preparação para a aposentadoria ou já está aposentado. O PL foi encaminhado à Câmara Municipal.

A ação ocorreu durante o evento da 9ª edição do Dia do Servidor da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), no Centro de Eventos. A ação teve como convidado o médico Dráuzio Varella, que falou sobre saúde e adoecimento mental.

Conforme Sarto, através do Programa, o servidor aposentado poderá continuar seu desenvolvimento profissional. "Este servidor, se quiser, terá meios para se dedicar a se capacitar ainda mais, fazendo cursos como de idiomas, por exemplo", detalha.

Além disso, o aposentado também poderá continuar prestando serviços à gestão municipal, através de cargos de representação em interlocuções com instituições como Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Fecomércio Ceará.

Sarto também menciona que o aposentado terá um equipamento específico para a prática de esportes e lazer, através da nova Coordenadoria de Apoio ao Servidor Aposentado (Casa). O equipamento estará localizado próximo ao Parque Adahil Bareto, no bairro Dionísio Torres. “O local estará ambientado para favorecer a realização de atividades de lazer e esporte, como hidroginástica, dança de salão, natação, entre outras”, conta Sarto.

Segundo Marcelo Pinheiro, titular da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Fortaleza tem cerca de 14 mil servidores aposentados e três mil pensionistas. "A partir da aprovação na Câmara, chamaremos todos os servidores aposentados para apresentarmos a eles o Programa. O prefeito sempre se preocupou com os servidores e o Projeto vem com o intuito de reconhecer os serviços prestados."

