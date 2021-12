Patrimônio histórico de Fortaleza, Cidade da Criança é reinaugurada após um ano e meio em reforma

Após um ano e seis meses em reforma, a Cidade da Criança, localizada no Centro de Fortaleza, foi reinaugurada nesta terça-feira, 21. A revitalização, que recebeu investimento de R$ 8,6 milhões, havia iniciado em junho de 2020. O equipamento recebeu novo piso, instalação de mobiliários urbanos, iluminação de Led e passou por uma ampla reformulação no projeto paisagístico. As obras ainda promoveram a restauração esculturas e monumentos históricos, além da despoluição do lago central.

Sobre o assunto Natal Sem Fome: cerca de 35 toneladas de alimentos já foram doadas em vários bairros de Fortaleza

Pedido de tombamento da Base Aérea de Fortaleza será enviado a Brasília nesta segunda, 20

Cidade da Criança será inaugurada nesta terça-feira, 21



Presente na solenidade de reinauguração, o prefeito José Sarto (PDT) ressaltou que as obras também contemplaram a Praça do Sagrado Coração de Jesus, que fica ao lado da Cidade da Criança. “A ideia é fazer uma integração entre a Igreja, o Terminal de Ônibus e a Cidade da Criança. Esse é um espaço riquíssimo de Fortaleza. Tem um simbolismo todo especial. Hoje, me orgulho em dizer que estamos devolvendo um equipamento completamente requalificado, com mobiliário urbano diferenciado e que oferece às crianças inúmeras possibilidades de atividades recreativas e lúdicas”, frisou o prefeito.



Reconhecida em 1991 com Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza, a Cidade da Criança é um dos cartões postais da cidade. O espaço começou a ser construído ainda no século XIV, em meados de 1890. A inauguração oficial, no entanto, aconteceu em 1902, sendo batizada inicialmente de Parque da Liberdade, em alusão à recente abolição da escravidão no Ceará. Duas décadas depois, o equipamento passou a se chamar Parque da Independência, uma homenagem ao centenário da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro de 1922.



Somente em 1938, com a criação do serviço de educação infantil pelo Município de Fortaleza, o local foi denominado de Cidade da Criança. Já a Praça Sagrado Coração de Jesus já foi conhecida como Praça da Boa Vista, Praça do Lago, Praça da Lagoa do Garrote, Praça da Liberdade e Praça José Júlio. Atualmente, seu nome faz referência ao Santuário que fica ao lado do espaço. No total, a Praça e a Cidade possuem área de 37 mil metros quadrados.



“Tem muita coisa para aproveitar aqui, é um lugar muito bom pra fazer piquenique também. Gostei mais da parte da natureza, a arborização, o lago tá bem bonito também, tem até peixes”, afirmou o estudante Gutierre de Matos, 16, que foi um dos primeiros a conferir a reabertura do equipamento.



Além dos reparos na estrutura, as obras incluíram a construção da Casa do Ciclista – que conta com bicicletário e vestiários – do Memorial da Liberdade e de prédios anexos para a Guarda Municipal, espaços de acolhida a visitantes, além de um circuito de ilhas pedagógicas com diversos brinquedos e objetos lúdicos espalhados por toda a extensão do parque.

Investimentos

Durante coletiva de imprensa, logo após a inauguração da Cidade da Criança, o prefeito José Sarto afirmou que a Capital tem atualmente mais de 130 obras públicas em andamento. Segundo ele, os investimentos ultrapassam a marca de R$ 1,2 bilhão. “Se levarmos em conta as obras feitas em parceria com o Governo do Estado, é um recorde em termos de recursos aplicados”, enfatizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Perto de encerrar o primeiro ano de mandato à frente do executivo, Sarto aproveitou a ocasião para destacar as principais ações realizadas pela gestão em 2021. “Esse ano nós já entregamos 11 Centros de Educação infantil e 14 Areninhas, junto com o Estado, temos diversas ações na área de mobilidade. Na Habitação, entregamos o residencial Maria Alves Carioca, com quase 200 unidades… Então, a gente encerra o ano sabendo que Fortaleza continua se movimentando e está à frente da retomada econômica no Norte e Nordeste” concluiu o prefeito.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui