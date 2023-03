Campanha busca arrecadar ovos de páscoa para crianças em Fortaleza

O Instituto Katiana Pena (IKP), localizado no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, está realizando uma campanha para arrecadar três mil ovos de páscoa que serão doados para crianças da comunidade do entorno. A iniciativa, chamada de “Doe um Ovo de Páscoa e ganhe um sorriso”, recebe também contribuições em dinheiro, por pix, que serão convertidas em ovos de páscoa.

A organização é idealizada pela empreendedora social e coreógrafa Katiana Pena. A partir de aulas de balé, capoeira, matemática e português e do acesso à alimentação digna e a apoio psicológico, o instituto impacta diariamente quase mil jovens e crianças. O objetivo do IKP “é defender os direitos da criança, do adolescente, do jovem e seus familiares, utilizando a arte e a cultura”.

Na campanha solidária, a cada R$ 40 doados será adquirido um ovo de páscoa. Assim, caso a contribuição seja de R$ 80, por exemplo, serão adquiridos dois ovos. O número pix da instituição está disponível no final desta matéria.

Campanha de Páscoa do Instituto Katiana Pena

Onde: R. Mirtes Cordeiro, 3147 - Granja Lisboa

Doações: através do pix 73304859000168

