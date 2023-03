Aracati tem as maiores do chuvas do Ceará nas últimas 24 horas

As maiores chuvas do Ceará entre as 7 horas dessa terça-feira, 28, e as 7 horas desta quarta-feira, 29, ficaram acima dos 100 milímetros (mm). As precipitações foram registradas em todas as macorregiões. Na Capital, chuvas foram registradas durante a madrugada e esta manhã.

Segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em pelo menos 70 municípios cearenses (veja as maiores chuvas abaixo).

Aracati, na região Jaguaribana, registrou o maior acumulado das últimas 24 horas. Foram 122 mm acumulados no posto pluviométrico do Aeroporto, a maior chuva no município até o momento em 2023.

Funceme: maiores chuvas no Ceará nas últimas 24 horas

Aracati (Posto: Aeroporto de Aracati): 122 mm

Itaiçaba (Posto: Elevatório - Cogerh): 90 mm

Itaitinga (Posto: Itaitinga): 76 mm

Itaiçaba (Posto: Itaiçaba): 70 mm

Maranguape (Posto: FAZENDA COLUMINJUBA): 68 mm

Pindoretama (Posto: Pindoretama): 62 mm

Jaguaruana (Posto: Borges): 55 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: Croata): 53,2 mm

Fortaleza (Posto: Defesa Civil de Fortaleza): 52 mm

Santana do Acaraú (Posto: Açude São Vicente): 50 mm



Ceará registra chuvas em mais de 70 municípios; veja previsão

Nas últimas 24 horas, Ceará registrou chuva em pelo menos 72 municípios. Os cinco municípios com os maiores registros de chuva foram Aracati, Itaiçaba, Itaitinga, Maranguape e Pindoretama.

Para os próximos dias, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões do Estado.

Segundo a Funceme, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue favorecendo o desenvolvimento de nuvens convectivas que causam chuvas intensas, sobretudo na parte centro-norte do Estado.

Efeitos locais, como o sistema de brisa e a interação dos ventos com o relevo, calor e a umidade, contribuem para ocorrência de chuvas intensas no Interior.

Previsão do tempo no Ceará

Confira abaixo como estará o clima no Estado no início desta semana:

Quarta-feira - 29/03/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada na Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Quinta-feira - 30/03/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada na Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Sexta-feira - 31/03/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões.

