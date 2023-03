Incêndio atinge apartamento de condomínio residencial no bairro Meireles

Um incêndio foi registrado em um apartamento de um condomínio residencial na rua Barão de Aracati, no bairro do Meireles, na manhã desta quarta-feira, 8, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), o fogo ficou concentrado no quinto andar do prédio. Não houve vítimas até o momento.

De acordo com Elaine Cavalcante, moradora do edifício atingido pelas chamas, o cheiro de fumaça serviu como um alerta para que o prédio fosse evacuado.

Elaine conta ainda que, ao chegar à varanda, visualizou outros moradores no térreo alertando sobre o ocorrido. "Fomos para a varanda, e o povo já estava gritando para descer. Foi no andar em cima do meu, eu moro no quarto andar", relata.

A moradora explica que tinha um compromisso durante a manhã desta quarta-feira, 8, que precisou ser remarcado. "Chamei meu filho, que estava com as cachorras dentro do quarto, sem sentir nada. Graças a Deus, porque eu tinha um atendimento pela manhã", conta Elaine, que mora com três filhos, mas apenas um estava no apartamento.

Já Marli Almeida, moradora do 12º andar, conta que ficou muito assustada e utilizou a escada para deixar o local. Marli diz que o cheiro de fumaça é comum na região, pois, frequentemente, ateiam fogo em terrenos abandonados. "Senti um cheiro de fumaça, fechei a janela e continuei dormindo. Minha filha que disse: 'Mãe, acorda que está tendo um incêndio'. Pegamos uma rota e descemos."

Segundo o tenente-coronel Wagner Maia, comadante-adjunto do CBMCE, muitos móveis de madeira faziam parte da mobília do apartamento onde o fogo começou, o que pode ter sido um dos fatores que favoreceu o alastramento das chamas.

Até o início da tarde desta quarta-feira, 9, nenhuma vítima foi encontrada no local, mas a informação ainda será confirmada após o trabalho de rescaldo. Pelo menos dois andares do prédio foram afetados (5º e o 6º).

Com informações da repórter Jéssika Sisnando

Atualizada às 13h47min

