Suspeitos de roubo: homem é baleado e outro é preso após perseguição

Após ser atingido em troca de tiros no bairro São João do Tauape, na capital cearense, o suspeito foi socorrido

Após perseguição, dois homens suspeitos de roubo foram presos no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, nesta terça-feira, 7 de março. Na ocasião, um dos suspeitos foi atingido durante troca de tiros com policiais militares.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem lesionado foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar, enquanto o outro foi encaminhado a uma delegacia onde ocorrem os procedimentos para sua prisão.

